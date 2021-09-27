En düşüğü 2.472 TL olacak! 2022 başında tüm maaşlar artacak! SSK Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı maaşları…

2022 başında tüm maaşlara artış geliyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler maaş zamları için yeni yılı bekliyor. Ocak 2022 itibariyle emeklilere ne kadar zam yapılacağı belli olacak. Bu zam için en kritik nokta ise enflasyon verileri olacak. Oluşacak farklar emeklilerin 2022 Ocak zammını belirleyecek. Son açıklanan verilere göre yüzde 5.21 zam öne çıkıyor. İşte; SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları hakkında merak edilen bilgiler!