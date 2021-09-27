HaberlerGaleriEn düşüğü 2.472 TL olacak! 2022 başında tüm maaşlar artacak! SSK Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı maaşları…
En düşüğü 2.472 TL olacak! 2022 başında tüm maaşlar artacak! SSK Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı maaşları…
13 milyonu geçen emekli vatandaşlarımızın kazancı her yıl zamlarla, ikramiyelerle ve primlerle artıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı Ocak ayında zamlanacak. Maaşı zamlanan emeklilerin cepleri rahatlayacak. Maaşların belirlenmesinde en önemli faktör ise enflasyon verileri olacak. Verilere göre emekli maaşına ekstra katkı gelebilecek. 2021 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında yapılacak zammın ipuçları da belli olmaya başladı. İşte uzmanların 2022 yılı için emekli maaş tahmini!
Giriş Tarihi: 27.09.2021 15:43Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 15:44