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En düşüğü 2.472 TL olacak! 2022 başında tüm maaşlar artacak! SSK Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı maaşları…

13 milyonu geçen emekli vatandaşlarımızın kazancı her yıl zamlarla, ikramiyelerle ve primlerle artıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı Ocak ayında zamlanacak. Maaşı zamlanan emeklilerin cepleri rahatlayacak. Maaşların belirlenmesinde en önemli faktör ise enflasyon verileri olacak. Verilere göre emekli maaşına ekstra katkı gelebilecek. 2021 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında yapılacak zammın ipuçları da belli olmaya başladı. İşte uzmanların 2022 yılı için emekli maaş tahmini!

Giriş Tarihi: 27.09.2021 15:43 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 15:44
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En düşüğü 2.472 TL olacak! 2022 başında tüm maaşlar artacak! SSK Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı maaşları…

2022 başında tüm maaşlara artış geliyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler maaş zamları için yeni yılı bekliyor. Ocak 2022 itibariyle emeklilere ne kadar zam yapılacağı belli olacak. Bu zam için en kritik nokta ise enflasyon verileri olacak. Oluşacak farklar emeklilerin 2022 Ocak zammını belirleyecek. Son açıklanan verilere göre yüzde 5.21 zam öne çıkıyor. İşte; SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları hakkında merak edilen bilgiler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En düşüğü 2.472 TL olacak! 2022 başında tüm maaşlar artacak! SSK Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı maaşları…

YENİ YIL ZAM İPUÇLARI

Tüm emekliler 2022'ye yeni maaşla başlayacak. Enflasyon tahminine göre Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 5.21, memur emeklilerinde ise yüzde 7.21 olacak.

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En düşüğü 2.472 TL olacak! 2022 başında tüm maaşlar artacak! SSK Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı maaşları…

Memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 3'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.

Zam oranı için ipucu da var.

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En düşüğü 2.472 TL olacak! 2022 başında tüm maaşlar artacak! SSK Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı maaşları…

2021 TAHMİNİ YÜZDE 14.1

Merkez Bankası, 2021 yılı için enflasyon tahminini yüzde 14.1 olarak açıkladı.

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En düşüğü 2.472 TL olacak! 2022 başında tüm maaşlar artacak! SSK Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı maaşları…

Bu tahminin gerçekleşebilmesi için yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 5.21 çıkması gerekiyor.