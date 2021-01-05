Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlara zam! SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? 2021 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı kaç TL? Milyonlara zam! SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? 2021 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı kaç TL? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği zam oranı belli oldu. 2021 yılının ilk yarısında geçerli olacak yeni maaşların ne kadar olacağı merak ediliyordu. TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Yeni zam ile birlikte hangi emeklinin ne kadar maaş alacağı araştırılmaya başlandı. 2021 emekli maaşları ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? 2021 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı kaç TL? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 05.01.2021 09:44
Emekli maaşları 2021 Ocak zammı ile ne kadar oldu? 13 milyon emeklinin heyecanla beklediği 2021 Ocak zammı açıklandı. TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacağı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından emekli maaşları güncel miktarlar araştırılmaya başlandı. Bu ay zamlı maaşlarını alacak olan emeklilerin merak ettiği sorulara ahaber.com.tr'de yanıt bulduk. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? 2021 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı kaç TL? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
SK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. Buna göre, en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda ise 3 bin 21 lira olacak.
Peki, kim ne kadar alacak? İşte Takvim Gazetesi'nin haberine göre, yeni maaş tablosu:
Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2020 yılı enflasyonunu yüzde 14.60 olarak açıklamasıyla emeklilerin Ocak ayı zam oranı ortaya çıktı.
Buna göre; 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 8.36 olarak gerçekleşti.
Memur emeklilerine de hakem kurulu tarafından belirlenmiş 2020'nin ikinci yarısına ilişkin yüzde 4'lük zam oranı aşıldığı için enflasyon farkı oluştu.