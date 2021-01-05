EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

SK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. Buna göre, en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda ise 3 bin 21 lira olacak.

Peki, kim ne kadar alacak? İşte Takvim Gazetesi'nin haberine göre, yeni maaş tablosu: