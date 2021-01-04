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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvurana yardım yapılacak! 1000 TL yardımın detayları belli oldu! Sosyal yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvurana yardım yapılacak! 1000 TL yardımın detayları belli oldu! Sosyal yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Başvurana yardım yapılacak! 1000 TL yardımın detayları belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi döneminde ödenen sosyal yardım ödemeleri büyük önem taşıyor. Bilindiği üzere pandemi başladığı günden itibaren iki faz halinde ödenen destek ödemelerinin ardından gözler üçüncü faz ödemesine çevrilmişti. Başvurularını tamamlayan adaylar kurum tarafından değerlendirmenin ardından ödenekten yararlanacak. İlk iki fazdan yararlananlar üçüncü fazdan yararlanamayacak. İşte, sosyal yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır? 3. faz ödemeleri başladı mı?
Giriş Tarihi: 04.01.2021 22:55
Son dakika... Sosyal yardım başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Pandemi döneminde devlet tarafından vatandaşlara yönelik destek ödemeleri sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destek başvuruları 3. faz olarak sürüyor. E Devlet üzerinden yapılacak olan başvurular için sonuçlar yine E Devlet üzerinden açıklanacak. Başvuruların değerlendirmeleri kurum tarafından belirli süreçler içinde kabul ediliyor. İşte, Sosyal yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır?
GALERİ DEVAM EDİYOR 1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI ÖDEMELERİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1000 TL sosyal yardım ödemeleriyle ilgili "Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız" demişti.
1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1000 TL sosyal yardım ödemeleriyle ilgili "Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız" dedi.
Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe ödemesi şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın-erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz.
Hibe ödemesi şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın-erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.