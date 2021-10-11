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Haberler Galeri Yıllık 365-550 bin TL arası maaşla işçi alımı! Şoförlüğünüz varsa bu iş tam size göre! İngiltere tır kamyon şoförü başvuru şartları!

Yıllık 365-550 bin TL arası maaşla işçi alımı! Şoförlüğünüz varsa bu iş tam size göre! İngiltere tır kamyon şoförü başvuru şartları!

Yurt dışında çalışmak isteyen vatandaşlar için binlerce lira maaşla iş sahibi olabiliyor. İngiltere'de başlayan kamyon ve tır şoförü krizi nedeniyle Ekim ayından Aralık ayı sonuna kadar toplam 10.500 kişiye geçici vize verileceği duyuruldu. Alınacak kişiler ağır vasıta sürücüsü olarak yollara düşecek. Brexit sonrası İngiltere'de 100 bin civarında sürücü açığı olduğu belirtiliyor. Peki; İngiltere tır kamyon şoförü başvuru şartları nelerdir? İngiltere tır kamyon şoförü başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilen bilgiler!

Giriş Tarihi: 11.10.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 12:11
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Yıllık 365-550 bin TL arası maaşla işçi alımı! Şoförlüğünüz varsa bu iş tam size göre! İngiltere tır kamyon şoförü başvuru şartları!

İngiltere'de yıllık 365-500 bin TL arası para kazanarak çalışmak mümkün! Eğer şoförlüğünüz varsa bu işi kolaylıkla yapabilirsiniz. Brexit sonrası yaşanan işçi sıkıntıları nedeniyle adada kamyon ve tır şoförü bulunamadığı belirtiliyor. Bu nedenle benzin ve gıda krizi yaşanıyor. İngiltere'de yaşanan bu kriz dışarıdan işçi alınarak çözülecek. Peki; İngiltere tır kamyon şoförü başvuru şartları açıklandı mı? İngiltere tır kamyon şoförü başvuru nasıl yapılır? İşte yanıtı!

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Yıllık 365-550 bin TL arası maaşla işçi alımı! Şoförlüğünüz varsa bu iş tam size göre! İngiltere tır kamyon şoförü başvuru şartları!

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, tır ve kamyon şoförü eksikliği nedeniyle bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasının ve benzin istasyonlarındaki uzun kuyrukların önüne geçebilmek için 5 bin akaryakıt tankeri ve gıda kamyonu sürücüsüne aralık sonuna kadar geçici vize verileceğini duyurmuştu.

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Yıllık 365-550 bin TL arası maaşla işçi alımı! Şoförlüğünüz varsa bu iş tam size göre! İngiltere tır kamyon şoförü başvuru şartları!

Ekim ayından aralık ayı sonuna kadar 10 bin 500 kişiye geçici vize verileceğini duyuran hükümet, program kapsamında 5 bin tır sürücüsü ve 5 bin 500 tavukçuluk sektörü çalışanını istihdam edileceğini açıkladı.

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Yıllık 365-550 bin TL arası maaşla işçi alımı! Şoförlüğünüz varsa bu iş tam size göre! İngiltere tır kamyon şoförü başvuru şartları!

İNGİLTERE'DE TIR SÜRÜCÜSÜ OLMA ŞARTLARI

Ağır vasıta kullanabilmek için 18 yaşından büyük olmanız ve İngiltere'de geçerli bir sürücü ehliyetinizin olması gerekiyor. Yabancı ehliyet sahipleri de İngiliz ehliyetine geçiş yapabilecek.

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Yıllık 365-550 bin TL arası maaşla işçi alımı! Şoförlüğünüz varsa bu iş tam size göre! İngiltere tır kamyon şoförü başvuru şartları!

Bu aşamadan sonra Ağır Yük Vasıtası (Heavy Goods Vehicle - HGV) belgesine sahip olmanız lazım. Kullanacağınızın aracın tipine bağlı olarak alacağınız belge değişecek.