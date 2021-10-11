Yıllık 365-550 bin TL arası maaşla işçi alımı! Şoförlüğünüz varsa bu iş tam size göre! İngiltere tır kamyon şoförü başvuru şartları!

İngiltere'de yıllık 365-500 bin TL arası para kazanarak çalışmak mümkün! Eğer şoförlüğünüz varsa bu işi kolaylıkla yapabilirsiniz. Brexit sonrası yaşanan işçi sıkıntıları nedeniyle adada kamyon ve tır şoförü bulunamadığı belirtiliyor. Bu nedenle benzin ve gıda krizi yaşanıyor. İngiltere'de yaşanan bu kriz dışarıdan işçi alınarak çözülecek. Peki; İngiltere tır kamyon şoförü başvuru şartları açıklandı mı? İngiltere tır kamyon şoförü başvuru nasıl yapılır? İşte yanıtı!