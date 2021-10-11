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Yıllık 365-550 bin TL arası maaşla işçi alımı! Şoförlüğünüz varsa bu iş tam size göre! İngiltere tır kamyon şoförü başvuru şartları!
Yurt dışında çalışmak isteyen vatandaşlar için binlerce lira maaşla iş sahibi olabiliyor. İngiltere'de başlayan kamyon ve tır şoförü krizi nedeniyle Ekim ayından Aralık ayı sonuna kadar toplam 10.500 kişiye geçici vize verileceği duyuruldu. Alınacak kişiler ağır vasıta sürücüsü olarak yollara düşecek. Brexit sonrası İngiltere'de 100 bin civarında sürücü açığı olduğu belirtiliyor. Peki; İngiltere tır kamyon şoförü başvuru şartları nelerdir? İngiltere tır kamyon şoförü başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilen bilgiler!
Giriş Tarihi: 11.10.2021 12:11Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 12:11