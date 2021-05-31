Altında o rakamlar görülecek! Uzmanlardan gram altın için kritik açıklama! 31 Mayıs gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırım aracı olarak ön plana çıkan altın için uzmanlardan kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yükselişin devam edip etmeyeceğini merak eden vatandaşlar, altın fiyatlarındaki son gelişmeleri araştırıyor. Uzmanlar ise alım fırsatı olabilecek rakamı belirterek, altın fiyatlarında 1-2 ay içinde zirve denemeleri gerçekleşebileceğini belirtti. Son 7 ayın en üst seviyesini gören gram altın için ise beklenen rakam açıklandı. İşte altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 09:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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