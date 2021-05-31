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Haberler Galeri Altında o rakamlar görülecek! Uzmanlardan gram altın için kritik açıklama! 31 Mayıs gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altında o rakamlar görülecek! Uzmanlardan gram altın için kritik açıklama! 31 Mayıs gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırım aracı olarak ön plana çıkan altın için uzmanlardan kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yükselişin devam edip etmeyeceğini merak eden vatandaşlar, altın fiyatlarındaki son gelişmeleri araştırıyor. Uzmanlar ise alım fırsatı olabilecek rakamı belirterek, altın fiyatlarında 1-2 ay içinde zirve denemeleri gerçekleşebileceğini belirtti. Son 7 ayın en üst seviyesini gören gram altın için ise beklenen rakam açıklandı. İşte altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 09:56
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Altında o rakamlar görülecek! Uzmanlardan gram altın için kritik açıklama! 31 Mayıs gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? sorusu, son günlerde sıklıkla araştırılırken, uzmanlardan fiyat beklentisi ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar dikkat çekerken, yurt içinde gram altında kısa süreli geri çekilmelerin olabileceği ve 1-2 ay içerisinde zirve denemelerinin olabileceği bildirildi. Peki, 31 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Altın ne olacak? İşte altın fiyatları ile ilgili merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altında o rakamlar görülecek! Uzmanlardan gram altın için kritik açıklama! 31 Mayıs gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte 31 Mayıs Pazartesi canlı altın fiyatları:

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Altında o rakamlar görülecek! Uzmanlardan gram altın için kritik açıklama! 31 Mayıs gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

"2000 DOLARLAR KONUŞULMAYA BAŞLANACAK"

Ata Yatırım Cem Tözge A Para'da emtia fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarının ABD 10 yıllık tahvil faizlerine bağlı olarak hareket izlediğini ifade eden Tözge, "Ons altın için 2000 dolarlar konuşulmaya başlanacaktır. Ancak ben altında 2000 dolarla götürecek güçlü bir dinamik görmüyorum" dedi.

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Altında o rakamlar görülecek! Uzmanlardan gram altın için kritik açıklama! 31 Mayıs gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

"ALIM FIRSATI OLABİLİR"

Dolar endeksindeki geri çekilmenin ons altın için destekleyici olduğunu ifade eden Gürsoy, "Gram yatırımcısı ons ve dolar/TL'yi takip ediyor. Hem ons hem de kur yukarı yönlü hareket ediyor. Dolayısıyla gram altın için 500'lere kadar geri çekilme belki de alım fırsatı olabilir" dedi.

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Altında o rakamlar görülecek! Uzmanlardan gram altın için kritik açıklama! 31 Mayıs gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

"ALTIN FİYATLARI İÇİN BAZ SENARYO FED'İN ATACAĞI ADIMLAR"

Işık Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Kavak, A Para'da altın fiyatlarında yaşanan yükselişi masaya yatırdı. Kavak, ekonomilerin toparlanacağı ve parasal sıkılaşma beklentisi oluşursa altında satış görülebileceğini ifade ederek, "Altın fiyatları için baz senaryo Fed'in atacağı adımlar" dedi.