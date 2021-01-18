Yıllar önce çöpten toplayarak başladı! Hayatının işi oldu paraya para demiyor! Antika ürünler...

Başladıktan sonra da antika üzerine merakımız oldu. Köylerden antika malzemeleri olan, eşyası olanlar çağırıyor biz de alıp satıyoruz. Ara sıra da esnaf arkadaşlarımızla birbirimize alıp veriyoruz, takas ediyoruz. Antikaların değerini bilenler alıp genellikle bağ evi, şark köşelerine koyuyor. Osmanlı dönemine ait çok sayıda ürün çeşidimiz var" diye konuştu.

"LEGAL ÜRÜNLERİ TOPLUYORUZ"

Aytekin'in antikacı ortağı Rıdvan Güzel ise çevre kentleri gezerek antika temin ettiklerini ve bu hobiyi severek sürdürdüklerini belirterek, "Topladığımız antika eşyaları onarıp, tekrar satıyoruz. Yasağı olmayan saat, radyo, plak, pikap, Osmanlı dönemine ait evraklar, kama ve kılıç gibi malzemeleri alıp, değerlendiriyoruz.