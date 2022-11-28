Emekliye koşulsuz 2.200 TL verilecek! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı herkes faydalanacak! Ödeme takvimi...

Milyonlarca emekli yeni yıl zammını heyecanla bekliyor. Ocak zammının yanı sıra promosyon ödemeleriyle de ek kazanç sağlayan emeklileri bayram ettirecek gelişmeler yaşanıyor. 2023'e girmemize kısa süre kala SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere yönelik yapılan ödemeler araştırılmaya başlandı. Ocak zammı ve promosyonun yanı sıra tüm emeklilere koşulsuz 2.200 lira verilecek. Söz konusu ödemeler yılda iki kez gerçekleşecek. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 28.11.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 16:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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