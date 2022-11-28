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Haberler Galeri Emekliye koşulsuz 2.200 TL verilecek! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı herkes faydalanacak! Ödeme takvimi...

Emekliye koşulsuz 2.200 TL verilecek! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı herkes faydalanacak! Ödeme takvimi...

Milyonlarca emekli yeni yıl zammını heyecanla bekliyor. Ocak zammının yanı sıra promosyon ödemeleriyle de ek kazanç sağlayan emeklileri bayram ettirecek gelişmeler yaşanıyor. 2023'e girmemize kısa süre kala SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere yönelik yapılan ödemeler araştırılmaya başlandı. Ocak zammı ve promosyonun yanı sıra tüm emeklilere koşulsuz 2.200 lira verilecek. Söz konusu ödemeler yılda iki kez gerçekleşecek. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 16:10
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Emekliye koşulsuz 2.200 TL verilecek! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı herkes faydalanacak! Ödeme takvimi...

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli yeni maaşını merak ediyor. 2023 Ocak zammında kesin rakam için geriye 2 veri kalırken, emekliyi sevindirecek bir gelişme yaşandı. 2023'te yapılacak ek ödemelerle emekliler bayram edecek. Koşulsuz 2.200 lira emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Söz konusu ödemeler iki taksit halinde gerçekleştirilecek. İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye koşulsuz 2.200 TL verilecek! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı herkes faydalanacak! Ödeme takvimi...

EMEKLİYE KOŞULSUZ 2.200 TL VERİLECEK

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilere bayram ikramiyesi ödeniyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında bulunan emekliler Ramazan Bayramı öncesinde 1.100 TL, Kurban Bayramı öncesinde de 1.100 TL ikramiye alacak. Böylece emeklilere 2.200 TL ikramiye ödemesi yapılmış olacak.

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Emekliye koşulsuz 2.200 TL verilecek! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı herkes faydalanacak! Ödeme takvimi...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2023'te Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerinde kutlanacak. Buna göre, ilk ikramiyelerin 2023 Nisan ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. Kurban Bayramı ise 28 Haziran - 01 Temmuz 2023 tarihlerinde idrak edilecek. İkinci ikramiyelerin ise Haziran ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor. Kesin tarihler açıklandığında ahaber.com.tr'de olacka.

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Emekliye koşulsuz 2.200 TL verilecek! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı herkes faydalanacak! Ödeme takvimi...

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.100'er TL olmak üzere toplamda 2.200 TL bayram ikramiyesi alan emekliler, ikramiye tutarının yükselmesini talep ediyor. Maaşlarda yapılacak iyileştirmelerin ardından ikramiye zammının da gündeme gelmesi bekleniyor.

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Emekliye koşulsuz 2.200 TL verilecek! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı herkes faydalanacak! Ödeme takvimi...

KİMLER YARARLANACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.