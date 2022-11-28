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Haberler Galeri HALKBANK ESNAF KREDİ BAŞVURUSU | Esnafa düşük faizli 60 ay vadeli 500.000 TL kredi desteği! 0,75 faiz oranı! Kimler başvurabilir, şartları neler?

HALKBANK ESNAF KREDİ BAŞVURUSU | Esnafa düşük faizli 60 ay vadeli 500.000 TL kredi desteği! 0,75 faiz oranı! Kimler başvurabilir, şartları neler?

Halkbank 60 ay vadeli 500.000 TL kredi desteğinden yararlanmak isteyenler arama motorlarında detaylarını araştırıyor. Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın esnaf kredi destek ödemeleri başladı. Peki Halkbank esnaf kredi desteğine kimler başvurabilir? Şartları neler? Halkbank 60 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 16:48
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HALKBANK ESNAF KREDİ BAŞVURUSU | Esnafa düşük faizli 60 ay vadeli 100 MİLYAR TL kredi desteği! Kimler başvurabilir, şartları neler?

Halkbank 60 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabı merak konusu oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 500 bin liralık esnaf kredi paketi desteği başvuruları başladı. Peki Halkbank 60 ay badeli krediye kimler başvurabilir? Halkbank esnaf kredi paketi desteği şartları neler? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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HALKBANK ESNAF KREDİ BAŞVURUSU | Esnafa düşük faizli 60 ay vadeli 100 MİLYAR TL kredi desteği! Kimler başvurabilir, şartları neler?

Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın esnaf kredi destek ödemeleri başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnafın finansman ihtiyacını karşılamak için yeni kredi paketi ile ilgili detayları geçtiğimiz ay açıklamıştı.

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HALKBANK ESNAF KREDİ BAŞVURUSU | Esnafa düşük faizli 60 ay vadeli 100 MİLYAR TL kredi desteği! Kimler başvurabilir, şartları neler?

ÜRETENİ DESTEKLEMEK TEMEL HEDEFİMİZ

Esnafa desteklerin devam edeceğini duyuran Bakan Nebati, "Bu ülke, esnaf kültürünün temelleri üzerinde yükselen, girişimci yapısını her zaman koruyacak.

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HALKBANK ESNAF KREDİ BAŞVURUSU | Esnafa düşük faizli 60 ay vadeli 100 MİLYAR TL kredi desteği! Kimler başvurabilir, şartları neler?

Esnafımıza desteğimiz her daim sürdü ve her daim sürecek. Ekonomi politikamızın temelini 'üretim' oluşturuyor. Bu memleket için üreteni desteklemek temel hedefimizdir. Bu kapsamda, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracağız.

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HALKBANK ESNAF KREDİ BAŞVURUSU | Esnafa düşük faizli 60 ay vadeli 100 MİLYAR TL kredi desteği! Kimler başvurabilir, şartları neler?

Esnafımızın hizmetine sunulacak krediler, 60 ay vadeye kadar uygun taksitlerle ve yüzde 7,5 faiz oranı ile kullandırılacaktır. Kredilerin şahıs üst limitlerini de 500 bin liraya yükseltiyoruz. Buna ek olarak, İş yeri Edindirme ve Taşıt Kredi limitini de 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz" açıklamasında bulundu.