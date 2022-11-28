HALKBANK ESNAF KREDİ BAŞVURUSU | Esnafa düşük faizli 60 ay vadeli 500.000 TL kredi desteği! 0,75 faiz oranı! Kimler başvurabilir, şartları neler?
Halkbank 60 ay vadeli 500.000 TL kredi desteğinden yararlanmak isteyenler arama motorlarında detaylarını araştırıyor. Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın esnaf kredi destek ödemeleri başladı. Peki Halkbank esnaf kredi desteğine kimler başvurabilir? Şartları neler? Halkbank 60 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 28.11.2022 16:41
Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 16:48