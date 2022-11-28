HALKBANK ESNAF KREDİ BAŞVURUSU | Esnafa düşük faizli 60 ay vadeli 500.000 TL kredi desteği! 0,75 faiz oranı! Kimler başvurabilir, şartları neler?

Esnafımızın hizmetine sunulacak krediler, 60 ay vadeye kadar uygun taksitlerle ve yüzde 7,5 faiz oranı ile kullandırılacaktır. Kredilerin şahıs üst limitlerini de 500 bin liraya yükseltiyoruz. Buna ek olarak, İş yeri Edindirme ve Taşıt Kredi limitini de 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz" açıklamasında bulundu.