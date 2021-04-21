Yılın en yüksek seviyesi! 21 Nisan gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlar açıkladı

Altın fiyatları ne kadar? Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Güne yükselişle başlayan gram altın, 467 TL'ye yükselerek yılın en yüksek seviyesini test etti. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.782 dolardan alıcı buluyor. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşt 21 Nisan 2021 canlı altın fiyatları...