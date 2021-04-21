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Haberler Galeri Yılın en yüksek seviyesi! 21 Nisan gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlar açıkladı

Yılın en yüksek seviyesi! 21 Nisan gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlar açıkladı

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Altın fiyatları dolar ve ABD Hazine tahvillerinin getirilerindeki düşüşün güvenli liman yatırım araçlarından altına olan talebi artırmasıyla yükseldi. Dünkü kapanışta 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,33 yükselişle 462,20 liradan işlem görmüştü. Güne yukarı yönlü başlayan gram altın 467 TL'ye yükselerek 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 21.04.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 11:10
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Yılın en yüksek seviyesi! 21 Nisan gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlar açıkladı

Altın fiyatları ne kadar? Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Güne yükselişle başlayan gram altın, 467 TL'ye yükselerek yılın en yüksek seviyesini test etti. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.782 dolardan alıcı buluyor. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşt 21 Nisan 2021 canlı altın fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yılın en yüksek seviyesi! 21 Nisan gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlar açıkladı

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte 22 Nisan 2021 Çarşamba tarihli canlı altın fiyatları:

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Yılın en yüksek seviyesi! 21 Nisan gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlar açıkladı

YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 467 TL'ye yükselerek 2021 yılının en yüsksek seviyesini gördü. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 464,2 liradan tamamlamıştı.

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Yılın en yüksek seviyesi! 21 Nisan gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlar açıkladı

Analistler, küresel bazda artan risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi. Bugün veri takvimin sakin olduğunu aktaran analistler, ABD-Rusya gerilimi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti.

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Yılın en yüksek seviyesi! 21 Nisan gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlar açıkladı

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni Ekin Akbaş, altın fiyatları ile ilgili şöyle dedi:

"Dolar endeksinin yeniden 91,20 seviyesi üzerine yükselmesine karşın ABD 10 yıllıklarındaki geri çekilme hareketi değerli metallerde satış baskılarının oluşmasının önünde geçti. 90,85 destek seviyesinden güç bulan dolar endeksi dün bu seviyeden yönünü yukarı çevirerek 91,20 seviyesi üzerine kadar çıktı ve günü yükselişle tamamladı. Diğer yandan Pazartesi günü yeniden %1,60 üzerine çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizinin ise dün bu seviyesi altına dönüş yaptığı ve günü %1,5660 seviyesinden düşüşle tamamladığı takip edildi.