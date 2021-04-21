HaberlerGaleriYılın en yüksek seviyesi! 21 Nisan gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlar açıkladı
Yılın en yüksek seviyesi! 21 Nisan gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlar açıkladı
Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Altın fiyatları dolar ve ABD Hazine tahvillerinin getirilerindeki düşüşün güvenli liman yatırım araçlarından altına olan talebi artırmasıyla yükseldi. Dünkü kapanışta 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,33 yükselişle 462,20 liradan işlem görmüştü. Güne yukarı yönlü başlayan gram altın 467 TL'ye yükselerek 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 21.04.2021 11:10Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 11:10