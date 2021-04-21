ŞOK indirimleri sürprizlerle dolu! ŞOK 21 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bu hafta itibarıyla...

ŞOK çarşamba indirimleri başladı. ŞOK marketlerin bu haftaki kampanyalarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 21 Nisan 2021 tarihli ŞOK aktüel kataloğunu sayfamızda derledik. Bu hafta birbirinden muhteşem ürünler müşterilerini bekliyor. Markete uğramadan önce kampanyalı ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sizler için hazırladığımız haberimizi inceleyebilirsiniz. İşte ŞOK 21 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 21.04.2021 10:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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