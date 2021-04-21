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Bankalardan emekliler için yeni adım! 1750 TL'ye varan promosyon! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Milyonlarca emekli promosyon ödemesi ile ilgili araştırmaların sürdürüyor. Bankalar emekli promosyonu için adeta yarışa girdi. En düşük promosyon ödemesi 500 TL, en yüksek ise 1.750 TL veriliyor. Promosyon ödemesi için bekleyişte olan emekliler, en yüksek promosyon veren bankaları araştırıyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte bankaların promosyon miktarları...

Giriş Tarihi: 21.04.2021 12:56
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Bankalardan emekliler için yeni adım! 1750 TL'ye varan promosyon! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Bankalardan emekli promosyonu için yeni adımlar atılıyor. Maaşını aldığı bankada 3 yıl kalma taahhüdü veren emekliler, bu şartı taşımaları halinde promosyon ödemesi alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan protokol kapsamında milyonlarca emekliye promosyon ödemesi yapılıyor. Peki, emekli promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2021 emekli banka promosyonu miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalardan emekliler için yeni adım! 1750 TL'ye varan promosyon! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

İşte banka banka 2021 promosyon miktarları:

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Bankalardan emekliler için yeni adım! 1750 TL'ye varan promosyon! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

• Ziraat Bankası: 500 TL, 625 TL, 750 TL

• Halkbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

• Vakıfbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

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Bankalardan emekliler için yeni adım! 1750 TL'ye varan promosyon! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

• Yapı Kredi Bankası: 1.200 TL, 1.500 TL, 1.750 TL

• Akbank: 850 TL, 1.050 TL, 1.250 TL

• Denizbank: 675 TL, 850 TL, 1.000 TL

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Bankalardan emekliler için yeni adım! 1750 TL'ye varan promosyon! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

• Fibabank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

• Garanti BBVA: 800 TL, 1.000 TL, 1.200 TL

• İş Bankası: 750 TL, 875 TL, 1.000 TL