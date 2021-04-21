Bankalardan emekliler için yeni adım! 1750 TL'ye varan promosyon! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Milyonlarca emekli promosyon ödemesi ile ilgili araştırmaların sürdürüyor. Bankalar emekli promosyonu için adeta yarışa girdi. En düşük promosyon ödemesi 500 TL, en yüksek ise 1.750 TL veriliyor. Promosyon ödemesi için bekleyişte olan emekliler, en yüksek promosyon veren bankaları araştırıyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte bankaların promosyon miktarları...

Giriş Tarihi: 21.04.2021 12:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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