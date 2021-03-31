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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Yılda iki kez 2000 bin lira! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 yılı emekli ikramiyeleri zamlandı mı? Yılda iki kez 2000 bin lira! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 yılı emekli ikramiyeleri zamlandı mı?
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayına kısa süre kala emekli ikramiyelerinin ödeneceğine yönelik açıklamalar yakından takip ediliyor. 2021 yılının ilk ikramiyesini alacak emekliler, geçtiğimiz yıla benzer şekilde ödemelerin erken yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Kurban ve Ramazan aylarında hesaplara 1000'er TL ödeme yapılıyor. İşte, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 yılı emekli ikramiyeleri zamlandı mı?
Giriş Tarihi: 31.03.2021 15:57 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 15:57
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 yılı emekli ikramiyeleri zamlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayı 2021 yılında 13 Nisan tarihine denk geliyor. Milyonlarca emekli bayramlarda ödenen ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağını sorgulamaya başladı. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ödemeler erken tarihte hesaplara yatmıştı. Aynı durumun bu sene yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. İşte, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 yılı emekli ikramiyeleri zamlandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
2021 Emekli bayram ikramiyesinin ilki her sene olduğu gibi Ramazan ayında emeklilere yatırılacak. Bu kapsamda konuyla alakalı olarak gelişmeler yakından takip ediliyor. Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs 2021 tarihine denk geliyor. Bayramlarda bu ödemelerin birkaç gün önceden yapıldığı biliniyor.
MİLYONLARIN GÖZÜ O AÇIKLAMADA!
Her Ramazan ayında olduğu gibi bu bayramda da emeklilere ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce ödenirken bu sene ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor.
HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?
Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olan kişiler;
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,