Emekli olup çalışmaya devam edenler dikkat! SGK genelge yayımladı! Emekli aylığı alabilmek için...

Geçtiğimiz haftalarda Anayasa Mahkemesi, hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalının, SGK'dan yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalıştığı işten ayrılmasını öngören kuralı iptal etmişti. SGK söz konusu iptale ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli olup çalışmaya devam edenlerin emekli aylığı alabilmeleri için ne yapmaları gerekiyor? SGK tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. İşte haberin detayları...