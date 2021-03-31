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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekli olup çalışmaya devam edenler dikkat! SGK genelge yayımladı! Emekli aylığı alabilmek için... Emekli olup çalışmaya devam edenler dikkat! SGK genelge yayımladı! Emekli aylığı alabilmek için...
Geçtiğimiz haftalarda Anayasa Mahkemesi, hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalının, SGK'dan yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalıştığı işten ayrılmasını öngören kuralı iptal etmişti. SGK söz konusu iptale ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli olup çalışmaya devam edenlerin emekli aylığı alabilmeleri için ne yapmaları gerekiyor? SGK tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 31.03.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 11:51
SGK'dan emekli olup çalışmaya devam edenler ile ilgili açıklama geldi. Anayasa Mahkemesi'nin emeklilik için işten ayrılmasıyla ilgili düzenlemeyi iptal etmesine ilişkin açıklamalarda bulunan SGK, aylık bağlanabilmesi için işten ayrılmak gerektiğini duyurdu. İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekli olup aynı işyerinde devam etmek isteyen çalışanlar için son dakika gelişmesi yaşandı. Anayasa Mahkemesi'nin, 506 sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu'nun emeklilik dilekçesi vermek için işten ayrılma zorunluluğuna dair hükmünü iptal etmesinin ardından, çalışanlar meraklı bekleyiş içerisine girmişti.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bir genelgeyle karara açıklık getirdi.
Genelgede, Anayasa Mahkemesi'nin 506 Sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 62'nci maddesindeki düzenlemeyi iptal ettiği ancak aynı kanunun "Yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır" şeklindeki 60'ıncı maddesiyle ilgili iptal kararı vermediği vurgulandı.
2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun ile hem 60 hem de 62'nci maddenin yürürlükten kaldırıldığı belirtilen genelgede, 2008'den sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunanlara aylık bağlanabilmesi için işten ayrıldıktan sonra dilekçe verilmesi gerektiği ifade edildi.
BORÇ ÇIKARILANLAR DİKKAT!
SGK'nın 2018/38 Sayılı Genelgesi uyarınca, emeklilik dilekçesi verdiği tarihte işten ayrılmadığı sonradan tespit edilenlere yersiz ödenen aylıklar için borç çıkarıldığı anımsatılan genelgede, AYM'nin kararı doğrultusunda değişiklik yapıldığı kaydedildi.
Buna göre, 30 Eylül 2008 tarihinden önce dilekçe verenler hakkında işlem yapılmayacak ve aylıkları ödenmeye devam edilecek.