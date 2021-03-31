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Haberler Galeri İŞKUR'dan müjde! Aylık 400 TL bakım desteği ödemesi! Günde en az 5 en fazla 8 saat...

İŞKUR'dan müjde! Aylık 400 TL bakım desteği ödemesi! Günde en az 5 en fazla 8 saat...

İŞKUR, tecrübe kazanması için verdiği eğitimlere katılmak isteyenlere detaylı bilgilendirmede bulunuyor. İş tecrübesi kazanmak isteyenler kurum tarafından açılacak kurslara katılabilecek. İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre; kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. Başvuru sürecinde aranan şartları haberimizde derledik. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 31.03.2021 16:48
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İŞKUR'dan müjde! Aylık 400 TL bakım desteği ödemesi! Günde en az 5 en fazla 8 saat...

İŞKUR'dan müjde. Aylık 400 TL bakım desteği ödemesi. İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programları oldukça ilgi görüyor. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan kendilerine işyeri bulunmasını da talep edebilmektedirler. Katılım sağlayan adaylar başvuru şartları ve ödeme detaylarını merak ediyor. Haberimizde işbaşı eğitim programına yönelik detayları haberimizde derledik. İşte, işbaşı eğitim programı için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR'dan müjde! Aylık 400 TL bakım desteği ödemesi! Günde en az 5 en fazla 8 saat...

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

İşbaşı eğitim programları; Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.

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İŞKUR'dan müjde! Aylık 400 TL bakım desteği ödemesi! Günde en az 5 en fazla 8 saat...

Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan kendilerine işyeri bulunmasını da talep edebilmektedirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilmektedirler.

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İŞKUR'dan müjde! Aylık 400 TL bakım desteği ödemesi! Günde en az 5 en fazla 8 saat...

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

Belirtilen şartları sağlayan vatandaşlar işbaşı eğitim programlarına katılabilmektedir.

1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

2. 15 yaşını tamamlamış olmak,

3. İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

4. Emekli olmamak,

5. Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

6. Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,

7. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

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İŞKUR'dan müjde! Aylık 400 TL bakım desteği ödemesi! Günde en az 5 en fazla 8 saat...

Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.