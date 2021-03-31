İŞKUR'dan müjde! Aylık 400 TL bakım desteği ödemesi! Günde en az 5 en fazla 8 saat...

İŞKUR, tecrübe kazanması için verdiği eğitimlere katılmak isteyenlere detaylı bilgilendirmede bulunuyor. İş tecrübesi kazanmak isteyenler kurum tarafından açılacak kurslara katılabilecek. İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre; kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. Başvuru sürecinde aranan şartları haberimizde derledik. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...