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Haberler Galeri Yılbaşında emekliye ikramiye var mı? 2023 yılbaşı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine ikramiye verilecek mi?

Yılbaşında emekliye ikramiye var mı? 2023 yılbaşı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine ikramiye verilecek mi?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye veriliyor. Ek kazanç imkanı sağlayan bayram ikramiyesinin yanı sıra yılbaşında da ikramiye verilip verilmeyeceği merak edilmeye başlandı. Aralık ayına girmemiz ile birlikte milyonlarca emekli konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, yılbaşında emekliye ikramiye var mı? 2023 yılbaşı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine ikramiye verilecek mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2022 12:42
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Yılbaşında emekliye ikramiye var mı? 2023 yılbaşı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine ikramiye verilecek mi?

Ocak'ta zamlı maaşlarına kavuşacak olan emekliler, bir yandan da bayram ikramiyeleri ile ek kazanç elde edecek.Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilenlerden biri de yılbaşı ikramiyesi oldu. Milyonlarca emekli yılbaşında ikramiye verilip verilmeyeceği yönünde sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, yılbaşında emekliye ikramiye var mı? 2023 yılbaşı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine ikramiye verilecek mi? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yılbaşında emekliye ikramiye var mı? 2023 yılbaşı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine ikramiye verilecek mi?

2023 YILBAŞINDA EMEKLİYE İKRAMİYE VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, emeklilere yönelik ikramiye sadece Ramazan ve Kurban Bayramlarında veriliyor. Yılbaşında ikramiye ödemesi bulunmuyor.

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Yılbaşında emekliye ikramiye var mı? 2023 yılbaşı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine ikramiye verilecek mi?

2023'TE 2.200 TL BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilere bayram ikramiyesi ödeniyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında bulunan emekliler Ramazan Bayramı öncesinde 1.100 TL, Kurban Bayramı öncesinde de 1.100 TL ikramiye alacak. Böylece emeklilere toplam 2.200 TL ikramiye ödemesi yapılmış olacak.

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Yılbaşında emekliye ikramiye var mı? 2023 yılbaşı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine ikramiye verilecek mi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2023'te Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerinde kutlanacak. Buna göre, ilk ikramiyelerin 2023 Nisan ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. Kurban Bayramı ise 28 Haziran - 01 Temmuz 2023 tarihlerinde idrak edilecek. İkinci ikramiyelerin ise Haziran ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor. Kesin tarihler açıklandığında ahaber.com.tr'de olacka.

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Yılbaşında emekliye ikramiye var mı? 2023 yılbaşı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine ikramiye verilecek mi?

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.100'er TL olmak üzere toplamda 2.200 TL bayram ikramiyesi alan emekliler, ikramiye tutarının yükselmesini talep ediyor. Maaşlarda yapılacak iyileştirmelerin ardından ikramiye zammının da gündeme gelmesi bekleniyor.