Ocak'ta zamlı maaşlarına kavuşacak olan emekliler, bir yandan da bayram ikramiyeleri ile ek kazanç elde edecek.Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilenlerden biri de yılbaşı ikramiyesi oldu. Milyonlarca emekli yılbaşında ikramiye verilip verilmeyeceği yönünde sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, yılbaşında emekliye ikramiye var mı? 2023 yılbaşı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine ikramiye verilecek mi? İşte haberin detayları...