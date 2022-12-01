HaberlerGaleriYılbaşında emekliye ikramiye var mı? 2023 yılbaşı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine ikramiye verilecek mi?
Yılbaşında emekliye ikramiye var mı? 2023 yılbaşı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine ikramiye verilecek mi?
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye veriliyor. Ek kazanç imkanı sağlayan bayram ikramiyesinin yanı sıra yılbaşında da ikramiye verilip verilmeyeceği merak edilmeye başlandı. Aralık ayına girmemiz ile birlikte milyonlarca emekli konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, yılbaşında emekliye ikramiye var mı? 2023 yılbaşı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine ikramiye verilecek mi? İşte cevaplar...