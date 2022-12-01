01 Aralık 2022, Perşembe
Aralık ayı sosyal yardım parası ne zaman yatıyor? 850-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri ayın kaçında ödenecek?
Aile Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sosyal yardımın aralık ayı ödeme takvimi merak ediliyor. Destekten faydalanan vatandaşlar konu hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Aralık ayı sosyal yardım parası ne zaman yatıyor? 850-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri ayın kaçında ödenecek? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 01.12.2022 13:02 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 13:02
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