01 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aralık ayı sosyal yardım parası ne zaman yatıyor? 850-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri ayın kaçında ödenecek?

Aralık ayı sosyal yardım parası ne zaman yatıyor? 850-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri ayın kaçında ödenecek?

Aile Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sosyal yardımın aralık ayı ödeme takvimi merak ediliyor. Destekten faydalanan vatandaşlar konu hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Aralık ayı sosyal yardım parası ne zaman yatıyor? 850-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri ayın kaçında ödenecek? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2022 13:02 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 13:02
  • 1
  • 13
Aralık ayı sosyal yardım parası ne zaman yatıyor? 850-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri ayın kaçında ödenecek?

850-1250 TL arasında sağlanan sosyal yardım ödemesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği tarihlerde yapılıyor. Aralık ayına girmemiz ile birlikte gözler söz konusu ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Aile Destek Programı ödemelerinden faydalanan vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, Aralık ayı sosyal yardım parası ne zaman yatıyor? 850-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri ayın kaçında ödenecek? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Aralık ayı sosyal yardım parası ne zaman yatıyor? 850-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri ayın kaçında ödenecek?

ARALIK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, aralık ayı Aile Destek Programı ödemelerinin takvimi henüz duyurulmadı. Kasım ayında ödemeler ayın 8'inde yatırılmıştı. Buna göre, ödemelerin aralık ayının ilk haftası gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

  • 3
  • 13
Aralık ayı sosyal yardım parası ne zaman yatıyor? 850-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri ayın kaçında ödenecek?

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.

  • 4
  • 13
Aralık ayı sosyal yardım parası ne zaman yatıyor? 850-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri ayın kaçında ödenecek?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

  • 5
  • 13
Aralık ayı sosyal yardım parası ne zaman yatıyor? 850-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri ayın kaçında ödenecek?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

* Türk vatandaşı olmaması,
* Mavi Kart sahibi olması,
* Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
* 18 yaşından küçük olması,
* Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,

durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacak.