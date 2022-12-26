Yılbaşında elektrik ve doğalgaza ZAM gelecek mi? Elektrik ve doğalgaz fiyatları OCAK 2023’te artacak mı?

FATURALARA DEVLET DESTEĞİ

Hükümet özellikle dar gelirli ailelere elektrik ve gaz faturaları için destek sağlıyor. Şu ana kadar 200 milyar lirayı aşan bir enerji sübvansiyonu yapıldı. Halen konutlarda doğalgaz faturası için en düşük 450 lira ve en yüksek 1.150 lira ödeme yapılıyor.