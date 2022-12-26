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Haberler Galeri Yılbaşında elektrik ve doğalgaza ZAM gelecek mi? Elektrik ve doğalgaz fiyatları OCAK 2023'te artacak mı?

Yılbaşında elektrik ve doğalgaza ZAM gelecek mi? Elektrik ve doğalgaz fiyatları OCAK 2023'te artacak mı?

Yılbaşında elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. 2023 yılına sayılı günler kala vatandaşlar doğalgaz ve elektrik zammı ile ilgili detayları araştırıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez elektrik ve doğalgaz zammı ile ilgili açıklamada bulundu. Peki yılbaşında elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2022 10:32
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Yılbaşında elektrik ve doğalgaza ZAM gelecek mi? Elektrik ve doğalgaz fiyatları OCAK 2023’te artacak mı?

2023 yılına son bir hafta kala arama motorlarında doğalgaz ve elektrik zammı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar ocak 2023 itibarıyla bir artışın söz konusu olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Konuya ilişkin soru işaretlerini Bakan Dönmez cevapladı. Peki yılbaşında elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

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Yılbaşında elektrik ve doğalgaza ZAM gelecek mi? Elektrik ve doğalgaz fiyatları OCAK 2023’te artacak mı?

YILBAŞINDA ZAM GELECEK Mİ?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisinde gazeteciler ile buluşarak "Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?" sorusunu yanıtlayarak şu şekilde konuştu:

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Yılbaşında elektrik ve doğalgaza ZAM gelecek mi? Elektrik ve doğalgaz fiyatları OCAK 2023’te artacak mı?

"Doğalgazda ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Elektrikte de şu anda zam öngörmüyoruz"

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Yılbaşında elektrik ve doğalgaza ZAM gelecek mi? Elektrik ve doğalgaz fiyatları OCAK 2023’te artacak mı?

FATURALARA DEVLET DESTEĞİ

Hükümet özellikle dar gelirli ailelere elektrik ve gaz faturaları için destek sağlıyor. Şu ana kadar 200 milyar lirayı aşan bir enerji sübvansiyonu yapıldı. Halen konutlarda doğalgaz faturası için en düşük 450 lira ve en yüksek 1.150 lira ödeme yapılıyor.

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Yılbaşında elektrik ve doğalgaza ZAM gelecek mi? Elektrik ve doğalgaz fiyatları OCAK 2023’te artacak mı?

DOĞALGAZ ELEKTİK YARDIM BAŞVURULARI

Doğalgaz ve Elektrik Tüketim Desteği'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını kolayca e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirler.