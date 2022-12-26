26 Aralık 2022, Pazartesi
Yılbaşında elektrik ve doğalgaza ZAM gelecek mi? Elektrik ve doğalgaz fiyatları OCAK 2023'te artacak mı?
Yılbaşında elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. 2023 yılına sayılı günler kala vatandaşlar doğalgaz ve elektrik zammı ile ilgili detayları araştırıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez elektrik ve doğalgaz zammı ile ilgili açıklamada bulundu. Peki yılbaşında elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
Giriş Tarihi: 26.12.2022 10:32
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12