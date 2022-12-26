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Ödemeler hesaplara geçti! Paranızı ATM ya da PTT üzerinden çekebilirsiniz! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok kalemde sosyal yardım ödemeleri yapılıyor. Aylık olarak gerçekleştirilen sosyal yardımlar hesaplara yatırılmaya başlandı. Bakan Derya Yanık, yaptığı açıklama ile Aralık ayı içerisinde toplam da 1,2 milyar TL ödeme yapıldığını duyurdu. Hesabınızı kontrol ederek ATM ya da PTT üzerinden paranızı çekebilirsiniz. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 11:06
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Ödemeler hesaplara geçti! Paranızı ATM ya da PTT üzerinden çekebilirsiniz! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu

Devlet ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde belirli şartların taşınması halinde birçok sosyal yardım ödemesi gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda engelli ve yaşlı aylıkları da her ay belirli tarihlerde ödenen önemli destekler arasında bulunuyor. Bakan Yanık, aralık ayı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

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Ödemeler hesaplara geçti! Paranızı ATM ya da PTT üzerinden çekebilirsiniz! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu

1,2 MİLYAR LİRA HESAPLARA YATIRILDI

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, aralık ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını, yaklaşık 940 milyon lira engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını ifade etti.

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Ödemeler hesaplara geçti! Paranızı ATM ya da PTT üzerinden çekebilirsiniz! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini aktaran Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların, toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda aralık ayında 2,1 milyar lira yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık." bilgisini paylaştı.

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Ödemeler hesaplara geçti! Paranızı ATM ya da PTT üzerinden çekebilirsiniz! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü kaydetti.

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Ödemeler hesaplara geçti! Paranızı ATM ya da PTT üzerinden çekebilirsiniz! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu

YAŞLILIK AYLIĞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Herhangi bir güvencesi olmayan ve ekonomik olarak geçimini sağlayamayan binlerce vatandaş 65 yaş aylığı almak istiyor. 65 yaşını doldurmuş ve ilgili kanunlarca gerekli şartları sağlayan tüm vatandaşların yaşlılık aylığı için kurumlara başvurması yeterli oluyor. 65 yaş aylığı başvurusu yapmak için araştırma yapan vatandaşlar nereye başvuru yapacağını öğrenmek istiyor.