Ödemeler hesaplara geçti! Paranızı ATM ya da PTT üzerinden çekebilirsiniz! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok kalemde sosyal yardım ödemeleri yapılıyor. Aylık olarak gerçekleştirilen sosyal yardımlar hesaplara yatırılmaya başlandı. Bakan Derya Yanık, yaptığı açıklama ile Aralık ayı içerisinde toplam da 1,2 milyar TL ödeme yapıldığını duyurdu. Hesabınızı kontrol ederek ATM ya da PTT üzerinden paranızı çekebilirsiniz. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 11:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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