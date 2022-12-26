26 Aralık 2022, Pazartesi
Borcunu ödeyemeyen emeklilere büyük fırsat! Bankalar tek tek açıkladı! Akbank, TEB, Yapı Kredi, ING'den BORÇ KAPATMA KREDİSİ!
Borcunu ödemekte zorluk çeken emeklileri sevindirecek haber geldi. Emekli vatandaşların çektikleri kredi borçlarını kapatmakta güçlük çekmesi durumunda özel bankalar tarafından sunulan borç kapatma kredisi rahatlamalarını sağlayacak.Peki, emeklilere borç kapatma kredisinin detayalrı neler, hangi bankalar kredi veriyor? İşte, ING, Yapı Kredi, TEB, Akbank, tarafından verilen borç kapatma kredisi hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 26.12.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 10:19
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