Borcunu ödeyemeyen emeklilere büyük fırsat! Bankalar tek tek açıkladı! Akbank, TEB, Yapı Kredi, ING’den BORÇ KAPATMA KREDİSİ!

Emekli vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmek için çektikleri ihtiyaç kredileri arasında huzursuz olmaları durumunda borçlarını kapatabilmeleri için bankalar devreye girdi. Bu fırsat ile kredi borçlarını kapatmakta güçlük çeken emekliler, öze bankalar tarafından sunulan borç kapatma kredisi ile rahatlamış olacak. İşte, bankaların sunduğu borç kapatma kredisi ile ilgili detaylar...