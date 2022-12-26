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Haberler Galeri Borcunu ödeyemeyen emeklilere büyük fırsat! Bankalar tek tek açıkladı! Akbank, TEB, Yapı Kredi, ING'den BORÇ KAPATMA KREDİSİ!

Borcunu ödeyemeyen emeklilere büyük fırsat! Bankalar tek tek açıkladı! Akbank, TEB, Yapı Kredi, ING'den BORÇ KAPATMA KREDİSİ!

Borcunu ödemekte zorluk çeken emeklileri sevindirecek haber geldi. Emekli vatandaşların çektikleri kredi borçlarını kapatmakta güçlük çekmesi durumunda özel bankalar tarafından sunulan borç kapatma kredisi rahatlamalarını sağlayacak.Peki, emeklilere borç kapatma kredisinin detayalrı neler, hangi bankalar kredi veriyor? İşte, ING, Yapı Kredi, TEB, Akbank, tarafından verilen borç kapatma kredisi hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26.12.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 10:19
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Borcunu ödeyemeyen emeklilere büyük fırsat! Bankalar tek tek açıkladı! Akbank, TEB, Yapı Kredi, ING’den BORÇ KAPATMA KREDİSİ!

Emekli vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmek için çektikleri ihtiyaç kredileri arasında huzursuz olmaları durumunda borçlarını kapatabilmeleri için bankalar devreye girdi. Bu fırsat ile kredi borçlarını kapatmakta güçlük çeken emekliler, öze bankalar tarafından sunulan borç kapatma kredisi ile rahatlamış olacak. İşte, bankaların sunduğu borç kapatma kredisi ile ilgili detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Borcunu ödeyemeyen emeklilere büyük fırsat! Bankalar tek tek açıkladı! Akbank, TEB, Yapı Kredi, ING’den BORÇ KAPATMA KREDİSİ!

ING BANK

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Borcunu ödeyemeyen emeklilere büyük fırsat! Bankalar tek tek açıkladı! Akbank, TEB, Yapı Kredi, ING’den BORÇ KAPATMA KREDİSİ!

*%1,34'ten başlayan faiz oranından KKB skoru 1850 ve üstü yeni müşteriler, ve sigortalı tekliflerde yararlanır. Sigorta prim tutarı yaşa, tutara ve vadeye göre değişir. Örnek Hesaplama: 10.000 TL kredi tutarı ve 6 ay vade için: Faiz Oranı:%1,34, Yıllık Toplam Maliyet Oranı %24,4237'dir. Toplam Ödenecek Tutar: 10.616,85 TL

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Borcunu ödeyemeyen emeklilere büyük fırsat! Bankalar tek tek açıkladı! Akbank, TEB, Yapı Kredi, ING’den BORÇ KAPATMA KREDİSİ!

YAPI KREDİ

Kredi Tutarı Vade Aylık Akdi Faiz Oranı Kredi Tahsis Ücreti Aylık Efektif Faiz Oranı (Sigorta Hariç) Yıllık Efektif Faiz Oranı (Sigorta Hariç) Aylık Taksit Tutarı Toplam Geri Ödeme Tutarı

60.000 ₺ 12 Ay 2,54% 300 ₺ 3,2300% 46,4454% 6.090,87 ₺ 73.090,39 ₺
60.000 ₺ 24 Ay 2,64% 300 ₺ 3,3100% 47,7695% 3.658,31 ₺ 87.799,56 ₺

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Borcunu ödeyemeyen emeklilere büyük fırsat! Bankalar tek tek açıkladı! Akbank, TEB, Yapı Kredi, ING’den BORÇ KAPATMA KREDİSİ!

TEB

Emekli maaşını TEB'den alan veya TEB'e taşıyan müşterilerimiz için geçerlidir.
Kampanyadan faydalanmak için TEB Şubelerinden ve dijital kanallardan TEB İhtiyaç Kredisi'ne başvurabilirsiniz.
Kredilerin 50.001 TL – 100.000 TL arası maksimum vade 24 ay, 100,000 TL üzeri maksimum vadesi 12 aydır. Kredi vadesi, vade ertelemeli dönem dahil en fazla 36 ay olabilir.