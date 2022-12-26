Sağlık çalışanlarına 29 bin TL promosyon ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ücretleri nasıl yatacak?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek sorusu binlerce sağlık çalışanı tarafından araştırılıyor. Ziraat Bankası ile 29 bin TL olarak anlaşılan promosyon ödemelerinin bir kısmı nakit bir kısmı ise para puan olarak yatırılacak. Peki Sağlık Bakanlığı 29 bin TL promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin detaylar...