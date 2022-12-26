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Sağlık çalışanlarına 29 bin TL promosyon ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ücretleri nasıl yatacak?

Sağlık çalışanlarına promosyon ödemesinin hesaplara ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı, Ziraat Bankası ile geçtiğimiz günlerde anlaşmaya varmıştı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan binlerce hemşire, hasta bakıcı, doktor ve diğer kadrolarda çalışmayı sürdüren sağlık çalışanlarına ödenecek olan promosyon ücreti netleşmiş oldu. Peki sağlık çalışanlarına 29 bin TL ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 16:19
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Sağlık çalışanlarına 29 bin TL promosyon ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ücretleri nasıl yatacak?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek sorusu binlerce sağlık çalışanı tarafından araştırılıyor. Ziraat Bankası ile 29 bin TL olarak anlaşılan promosyon ödemelerinin bir kısmı nakit bir kısmı ise para puan olarak yatırılacak. Peki Sağlık Bakanlığı 29 bin TL promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık çalışanlarına 29 bin TL promosyon ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ücretleri nasıl yatacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, Antalya, Konya gibi bazı illerde promosyon ödemeleri başlarken diğer illerin ise ödeme tarihleri henüz belli olmadı.

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Sağlık çalışanlarına 29 bin TL promosyon ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ücretleri nasıl yatacak?

1.800 TL para puanın 15 Ocak 2023 tarihinde hesaplara geçeceği, ardından ise Haziran ayında 1.000 TL Aralık ayında ise 1.000 TL daha para puan olarak hesaplara aktarılacağı öğrenildi.

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Sağlık çalışanlarına 29 bin TL promosyon ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ücretleri nasıl yatacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında yapılan anlaşmaya göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

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Sağlık çalışanlarına 29 bin TL promosyon ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ücretleri nasıl yatacak?

Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.