26 Aralık 2022, Pazartesi
Sağlık çalışanlarına 29 bin TL promosyon ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ücretleri nasıl yatacak?
Sağlık çalışanlarına promosyon ödemesinin hesaplara ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı, Ziraat Bankası ile geçtiğimiz günlerde anlaşmaya varmıştı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan binlerce hemşire, hasta bakıcı, doktor ve diğer kadrolarda çalışmayı sürdüren sağlık çalışanlarına ödenecek olan promosyon ücreti netleşmiş oldu. Peki sağlık çalışanlarına 29 bin TL ne zaman?
Giriş Tarihi: 26.12.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 16:19
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