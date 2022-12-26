Yıl bitmeden başvurun! Devletten 1.500 TL PARA YARDIM! PTT’den başvurana NAKİT verilecek! e-Devlet giriş ekranı!

KİRA YARDIMI BAŞVURULARI HAKKINDA

Devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara her alanda olduğu gibi kirada da destek sağlanıyor.

İhtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere devlet tarafından ödenen sosyal yardımlar dikkat çekerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın maddi olarak desteklenen ailelere kira yardımı yapıldığı da bildirildi.