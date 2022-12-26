26 Aralık 2022, Pazartesi
Yıl bitmeden başvurun! Devletten 1.500 TL PARA YARDIM! PTT'den başvurana NAKİT verilecek! e-Devlet giriş ekranı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. Milyonlarca kişiye verilen desteklerden birisi de kira ödemeleri. Aile Bakanlığı'nın verdiği gıda ve fatura desteğine ek olarak kira desteği de veriliyor. Bu desteklerden yararlanmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulamalar yapıyor. Peki, kira desteği başvuru şartları neler, nereden başvurulur? İşte, ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 11:48
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