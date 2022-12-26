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Yıl bitmeden başvurun! Devletten 1.500 TL PARA YARDIM! PTT'den başvurana NAKİT verilecek! e-Devlet giriş ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. Milyonlarca kişiye verilen desteklerden birisi de kira ödemeleri. Aile Bakanlığı'nın verdiği gıda ve fatura desteğine ek olarak kira desteği de veriliyor. Bu desteklerden yararlanmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulamalar yapıyor. Peki, kira desteği başvuru şartları neler, nereden başvurulur? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 11:48
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Yıl bitmeden başvurun! Devletten 1.500 TL PARA YARDIM! PTT’den başvurana NAKİT verilecek! e-Devlet giriş ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri her geçen gün daha da artıyor. Milyonlarca vatandaşa verilen kira destek ödemelerine ilişkin araştırmalar da hız kazandı.Peki 1.500 TL destek ödemesi kimlere veriliyor, başvuru şartları neler? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yıl bitmeden başvurun! Devletten 1.500 TL PARA YARDIM! PTT’den başvurana NAKİT verilecek! e-Devlet giriş ekranı!

KİRA YARDIMI BAŞVURULARI HAKKINDA

Devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara her alanda olduğu gibi kirada da destek sağlanıyor.

İhtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere devlet tarafından ödenen sosyal yardımlar dikkat çekerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın maddi olarak desteklenen ailelere kira yardımı yapıldığı da bildirildi.

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Yıl bitmeden başvurun! Devletten 1.500 TL PARA YARDIM! PTT’den başvurana NAKİT verilecek! e-Devlet giriş ekranı!

Bu destek ödemesi aylık olarak yapılıyor. Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla vatandaşa aktarılıyor.

Yapılan başvurularda dar gelirli kişilere öncelik veriliyor. Başvuruyu yapan kişinin durumu araştırıldıktan sonra yardımdan yararlanıp yararlanmayacağı belirleniyor.

Bu yardım kişi bazında değil, hane bazında düzenleniyor.

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Yıl bitmeden başvurun! Devletten 1.500 TL PARA YARDIM! PTT’den başvurana NAKİT verilecek! e-Devlet giriş ekranı!

Başvuruları onaylanan kişiler 15 gün içerisinde ilk ödemeyi alıyorlar. Başvuruda bulunan kişiler belirttikleri banka hesaplarından veya PTT şubelerinden ödemeyi rahatlıkla alabilirler.

Kira yardım miktarları şehirlere göre değişiklik gösteriyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'da ikamet eden kişiler için 1500 TL yardım sağlanırken, diğer şehirler için daha düşük miktarlarda yardım sağlanıyor.

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Yıl bitmeden başvurun! Devletten 1.500 TL PARA YARDIM! PTT’den başvurana NAKİT verilecek! e-Devlet giriş ekranı!

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kira yardımı ödemelerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, e-devlet üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuru için aşağıdaki adımları izlemek yeterlidir:

E-devlet sistemine TC kimlik no ve şifreniz ile giriş yapın.