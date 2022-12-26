26 Aralık 2022, Pazartesi
26 Aralık Canlı altın/dolar Fiyatları | Yılın son haftasında ALTIN ve DOLAR son durum ne? Gram altın kaç TL?
Yılın son haftasında altın ve dolar ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı merak konusu oldu. Vatandaşlar ve yatırımcılar 2023 öncesinde dolar ve altında nasıl bir seyir olduğunu anlamaya çalışıyor. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,6 değer kazancıyla 1.086 liradan işlem görüyor. Peki 26 Aralık dolar altın kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 12:49
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