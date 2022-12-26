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Haberler Galeri 26 Aralık Canlı altın/dolar Fiyatları | Yılın son haftasında ALTIN ve DOLAR son durum ne? Gram altın kaç TL?

26 Aralık Canlı altın/dolar Fiyatları | Yılın son haftasında ALTIN ve DOLAR son durum ne? Gram altın kaç TL?

Yılın son haftasında altın ve dolar ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı merak konusu oldu. Vatandaşlar ve yatırımcılar 2023 öncesinde dolar ve altında nasıl bir seyir olduğunu anlamaya çalışıyor. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,6 değer kazancıyla 1.086 liradan işlem görüyor. Peki 26 Aralık dolar altın kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 12:49
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26 Aralık Canlı altın/dolar Fiyatları | Yılın son haftasında ALTIN ve DOLAR son durum ne? Gram altın kaç TL?

2023 yılına bir hafta kala vatandaşlar dolar ve altının artıp artmayacağını merak ediyor. Haftaya hem dolar yatay bir seyir izlerken altın haftaya yükselişle başladı. Analistler, Noel tatili dolayısıyla döviz piyasalarında sakin bir seyir izlendiğini ifade etti. Peki 26 Aralık dolar ve altın ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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26 Aralık Canlı altın/dolar Fiyatları | Yılın son haftasında ALTIN ve DOLAR son durum ne? Gram altın kaç TL?

Analistler, Noel tatili dolayısıyla Avrupa'da birçok ülke piyasasının işleme kapalı olduğunu belirterek, veri gündeminin de zayıf olmasıyla döviz piyasalarında sakin bir seyir izlendiğini ifade etti.

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26 Aralık Canlı altın/dolar Fiyatları | Yılın son haftasında ALTIN ve DOLAR son durum ne? Gram altın kaç TL?

Noel tatilleri ve yıl sonu pozisyon kapatma işlemleri dolayısıyla piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 105'in direnç, 103,4'ün destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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26 Aralık Canlı altın/dolar Fiyatları | Yılın son haftasında ALTIN ve DOLAR son durum ne? Gram altın kaç TL?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 18,69 seviyelerinde işlem görüyor. Cuma günü en düşük 18,6403 ve en yüksek 18,7193 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,13 üzerinde 18,6819'dan tamamladı.

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26 Aralık Canlı altın/dolar Fiyatları | Yılın son haftasında ALTIN ve DOLAR son durum ne? Gram altın kaç TL?

Dolar/TL, yeni haftaya ise yatay başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 18,6870'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 19,8660'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 22,5790'dan satılıyor.