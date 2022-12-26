26 Aralık Canlı altın/dolar Fiyatları | Yılın son haftasında ALTIN ve DOLAR son durum ne? Gram altın kaç TL?

2023 yılına bir hafta kala vatandaşlar dolar ve altının artıp artmayacağını merak ediyor. Haftaya hem dolar yatay bir seyir izlerken altın haftaya yükselişle başladı. Analistler, Noel tatili dolayısıyla döviz piyasalarında sakin bir seyir izlendiğini ifade etti. Peki 26 Aralık dolar ve altın ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...