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Haberler Galeri YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Yüksek Hızlı Tren Ankara-İstanbul-Eskişehir-Konya-Karaman YHT bilet fiyatları kaç TL?

YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Yüksek Hızlı Tren Ankara-İstanbul-Eskişehir-Konya-Karaman YHT bilet fiyatları kaç TL?

YHT bilet fiyatları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 13 Mart 2009 tarihinde ilk yolcu seferini yapan YHT'nin bilet fiyatları güncellendi. Haziran ayı itibarıyla yüzd 30 artışlı uygulanan YHT bilet fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Seferlere göre bilet fiyatları belli oldu. Peki, YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Yüksek Hızlı Tren Ankara-İstanbul-Eskişehir-Konya-Karaman YHT bilet fiyatları kaç TL? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 15:29
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YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Yüksek Hızlı Tren Ankara-İstanbul-Eskişehir-Konya-Karaman YHT bilet fiyatları kaç TL?

YHT bilet fiyatları ne kadar? Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarında güncelleme yapıldı. Düzenli olarak YHT kullanan vatandaşlar, bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. YHT bilet fiyatları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Yüksek Hızlı Tren Ankara-İstanbul-Eskişehir-Konya-Karaman YHT bilet fiyatları kaç TL? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Yüksek Hızlı Tren Ankara-İstanbul-Eskişehir-Konya-Karaman YHT bilet fiyatları kaç TL?

YHT BİLETLERİ NE KADAR OLDU?

YHT seferlerinin biletlerine yüzde 30'luk zam oranının ardından güncel fiyatlar şu şekilde:

Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatları 151 liradan 195 liraya yükseldi.

Konya-İstanbul arası YHT bilet fiyatları 235 lira, Konya-Ankara arası yüksek hızlı tren bilet fiyatı 87 lira oldu.

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YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Yüksek Hızlı Tren Ankara-İstanbul-Eskişehir-Konya-Karaman YHT bilet fiyatları kaç TL?

Hızlı Trenler

Türkiye'de Yüksek Hızlı Trenler olarak bilinen bu trenler eski ray hatlarında 200 km/s'e kadar olan ve yeni ray hatlarında 200 km/s'yi aşan hızdaki trenlerdir.

TCDD İşletmesindeki bu tren hatlarına bağlı otobüs seferleri de bulunmaktadır. Yüksek Hızlı Trenler her gün işlemekle birlikte rotasyonları şu şekildedir:

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YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Yüksek Hızlı Tren Ankara-İstanbul-Eskişehir-Konya-Karaman YHT bilet fiyatları kaç TL?

Ankara - Eskişehir - İstanbul

Eskişehir – Konya – Eskişehir

Ankara – Konya – Ankara

Bu seferlere bağlı Karaman'a bağlantı DMU Set ve Antalya / Alanya otobüsleri bulunmaktadır.

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YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Yüksek Hızlı Tren Ankara-İstanbul-Eskişehir-Konya-Karaman YHT bilet fiyatları kaç TL?

Ankara – Eskişehir – Ankara

Bu seferlerde Afyon ve Kütahya'ya bağlantı tren ve Bursa'ya bağlantı otobüs bulunmaktadır.