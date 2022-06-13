YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Yüksek Hızlı Tren Ankara-İstanbul-Eskişehir-Konya-Karaman YHT bilet fiyatları kaç TL?

YHT bilet fiyatları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 13 Mart 2009 tarihinde ilk yolcu seferini yapan YHT'nin bilet fiyatları güncellendi. Haziran ayı itibarıyla yüzd 30 artışlı uygulanan YHT bilet fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Seferlere göre bilet fiyatları belli oldu. Peki, YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Yüksek Hızlı Tren Ankara-İstanbul-Eskişehir-Konya-Karaman YHT bilet fiyatları kaç TL? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 13.06.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 15:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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