Gram altın o rakamı görecek dedi ve tarih verdi! 13 Haziran Gram, çeyrek, bilezik altın fiyatları ne kadar? Altın yorumları...

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Düğün sezonunun da başlamasıyla birlikte sıklıkla araştırılan gram, çeyrek ve bilezik altın fiyatlarında yükselişin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Cuma günü kapanışta yüzde 1 artışla 1.030,2 liradan işlem gören gram altın, haftaya 1.030 lira seviyesinde yatay seyirle başladı. Uzmanlar ise altın alım-satım yapacaklara uyarılarda bulundu. Peki, 13 Haziran Gram, çeyrek, bilezik altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları ve canlı altın fiyatları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 13.06.2022 12:46 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 12:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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