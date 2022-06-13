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Haberler Galeri Gram altın o rakamı görecek dedi ve tarih verdi! 13 Haziran Gram, çeyrek, bilezik altın fiyatları ne kadar? Altın yorumları...

Gram altın o rakamı görecek dedi ve tarih verdi! 13 Haziran Gram, çeyrek, bilezik altın fiyatları ne kadar? Altın yorumları...

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Düğün sezonunun da başlamasıyla birlikte sıklıkla araştırılan gram, çeyrek ve bilezik altın fiyatlarında yükselişin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Cuma günü kapanışta yüzde 1 artışla 1.030,2 liradan işlem gören gram altın, haftaya 1.030 lira seviyesinde yatay seyirle başladı. Uzmanlar ise altın alım-satım yapacaklara uyarılarda bulundu. Peki, 13 Haziran Gram, çeyrek, bilezik altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları ve canlı altın fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2022 12:46 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 12:46
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Gram altın o rakamı görecek dedi ve tarih verdi! 13 Haziran Gram, çeyrek, bilezik altın fiyatları ne kadar? Altın yorumları...

Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Kovid-19 salgını sonrası sert yükseliş yaşayan altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle dalgalı seyrediyor. Haftaya 1.030 liradan başlayan gram altın, düğün sezonun başlamasıyla en çok tercih edilenler arasında yer aldı. Altın fiyatlarında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 13 Haziran Gram, çeyrek, bilezik altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları ve canlı altın fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gram altın o rakamı görecek dedi ve tarih verdi! 13 Haziran Gram, çeyrek, bilezik altın fiyatları ne kadar? Altın yorumları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte 13 Haziran canlı altın fiyatları:

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Gram altın o rakamı görecek dedi ve tarih verdi! 13 Haziran Gram, çeyrek, bilezik altın fiyatları ne kadar? Altın yorumları...

GRAM ALTIN O RAKAMI GÖRECEK DEDİ VE TARİH VERDİ

Altın fiyatlarının dar bantta yükselişini sürdürmesi ile açıklamada bulunan Kırşehirli Kuyumcu Ahmet Durukan, "Dünya zenginleri altın alımlarına devem edecekler. İnsanların ellerinde olan altınları almaya çalışıyorlar. İnsanımız ellerinde tuttukları dolar ve euro paritesinden altına dönüş yapsın. Euro ve dolara göre altın düşük seviyede gösteriyor olsa da altın dünya ekonomisinde 1.200, 1.300 TL arasında değer görecek. Ufak düşüşler olsa da yıl sonuna altını kapatışımız 1.500 liraya yakın olacak" diye konuştu.

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Gram altın o rakamı görecek dedi ve tarih verdi! 13 Haziran Gram, çeyrek, bilezik altın fiyatları ne kadar? Altın yorumları...

Altın ve toprak alımına yatırım yapanların kaybetmeyeceklerini aktaran Kırşehirli kuyumcu Durukan, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Altın, dünya üzerinde bulunan bir şey değil ve çok değerli insana her zaman değer kazandırır. Altın bandında ilerleyen günlerde 1.200-1.300 TL bantlarını göreceğiz. Düğün yapacak insanlar ellerini çabuk tutmalı, çünkü altın çok değerli hale gelecek. Altın, günlük üstüne koyduğu gibi uzun vadede de kazandırıyor."

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Gram altın o rakamı görecek dedi ve tarih verdi! 13 Haziran Gram, çeyrek, bilezik altın fiyatları ne kadar? Altın yorumları...

ALTIN YORUMLARI

Uzmanlar altın fiyatları ile ilgili analizlerini paylaştı. İşte 13 Haziran tarihli güncel altın yorumları: