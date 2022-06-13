Emekli ve memur zammı şekillendi! 9.107 ila 6.077 TL arasında değişecek! TÜFE tahminine göre %41.67 zam! İşte en düşük emekli maaşı...

Emekli ve memurlar Temmuz ayına kısa süre kala zam oranı için araştırmalarını sıklaştırdı. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile yeni hesaplamalar ortaya çıkıyor. Memurların ve memur emeklilerine Temmuz'da zam + enflasyon farkı yansıtılırken, ek iyileştirme de gündemde. Diğer yandan açıklanacak rakamlar ile bir çok kalemde maaşlarda değişim yaşanacak. Bu artışlarla yaşlılardan engellilere, yakınına bakanlardan hasta ve çocuklara kadar milyonların geliri de yükselecek. Hal böyle olunca," En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı ne zaman açıklanır?" gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte, emekli maaş zammı için hesaplamalar...