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Haberler Galeri Emekli ve memur zammı şekillendi! 9.107 ila 6.077 TL arasında değişecek! TÜFE tahminine göre %41.67 zam! İşte en düşük emekli maaşı...

Emekli ve memur zammı şekillendi! 9.107 ila 6.077 TL arasında değişecek! TÜFE tahminine göre %41.67 zam! İşte en düşük emekli maaşı...

Emekli ve memurlar Temmuz ayına kısa süre kala zam oranı için araştırmalarını sıklaştırdı. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile yeni hesaplamalar ortaya çıkıyor. Memurların ve memur emeklilerine Temmuz'da zam + enflasyon farkı yansıtılırken, ek iyileştirme de gündemde. Diğer yandan açıklanacak rakamlar ile bir çok kalemde maaşlarda değişim yaşanacak. Bu artışlarla yaşlılardan engellilere, yakınına bakanlardan hasta ve çocuklara kadar milyonların geliri de yükselecek. Hal böyle olunca," En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı ne zaman açıklanır?" gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte, emekli maaş zammı için hesaplamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2022 19:32 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 19:32
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Emekli ve memur zammı şekillendi! 9.107 ila 6.077 TL arasında değişecek! TÜFE tahminine göre %41.67 zam! İşte en düşük emekli maaşı...

Temmuz ayında memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam için geri sayım başladı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlara yansıyacak zam oranı netleşmiş olacak. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlara yapılacak zam oranı şimdiden yüzde 35'in üstüne çıktı. Enflasyon farkının yanında ek iyileştirme müjdeleri de gelmeye devam ediyor. Yapılacak zam oranını merak edenler,"Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte, güncel hesaplama ile emekli maaş zammı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ve memur zammı şekillendi! 9.107 ila 6.077 TL arasında değişecek! TÜFE tahminine göre %41.67 zam! İşte en düşük emekli maaşı...

Temmuz milyonlar için zam ayı olacak. Memur ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

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Emekli ve memur zammı şekillendi! 9.107 ila 6.077 TL arasında değişecek! TÜFE tahminine göre %41.67 zam! İşte en düşük emekli maaşı...

Memur maaşlarındaki artış yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 35.64 çıkarken, memur ve emeklilerine yüzde 28.14 fark oluştu.

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Emekli ve memur zammı şekillendi! 9.107 ila 6.077 TL arasında değişecek! TÜFE tahminine göre %41.67 zam! İşte en düşük emekli maaşı...

Yani 5 ayda Temmuz zammı yüzde 35.14'e ulaştı. Geriye Haziran enflasyon verisi kaldı.

Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 2.97'lik Haziran ayı TÜFE tahminine göre zam oranı yüzde 32.17 fark ile yüzde 39.17'yi bulacak.

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Emekli ve memur zammı şekillendi! 9.107 ila 6.077 TL arasında değişecek! TÜFE tahminine göre %41.67 zam! İşte en düşük emekli maaşı...

Ayrıca bir ek iyileştirme de bekleniyor. Ocak'taki gibi 2.5 puanlık artış yapılırsa zam yüzde 41.67'yi bulabilecek.