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Yetiştiricilere müjde! Buzağı desteği yattı mı? 2021 1. dönem buzağı destekleri ne kadar, ne zaman yatacak?

Buzağı desteği yattı mı? Yetiştiricilerin heyecanla beklediği buzağı desteği ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından buzağı desteklemelerinin ödeneceği tarih duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Destek ödemesi için başvuru yapan yetiştiriciler 'buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak?' sorusuna yanıt arıyordu. Peki, buzağı desteği yattı mı? 2021 1. dönem buzağı destekleri ne kadar, ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2022 10:16
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Yetiştiricilere müjde! Buzağı desteği yattı mı? 2021 1. dönem buzağı destekleri ne kadar, ne zaman yatacak?

Buzağı desteği yattı mı? TÜRKVET ve e-Islah'a kayıtlı olması ve doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) yaşamış olması şartı aranan buzağılar için destek ödemeleri yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı takibinde verilen buzağı destek ödemesinin tarihi belli oldu. Peki, buzağı desteği yattı mı? 2021 1. dönem buzağı destekleri ne kadar, ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yetiştiricilere müjde! Buzağı desteği yattı mı? 2021 1. dönem buzağı destekleri ne kadar, ne zaman yatacak?

2021 1. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini bugünden itibaren üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını kaydetti. İşte buzağı destek ödemesi takvimi:

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Yetiştiricilere müjde! Buzağı desteği yattı mı? 2021 1. dönem buzağı destekleri ne kadar, ne zaman yatacak?

Buzağı destek ödemeleri kimlik numaralarının son hanesi 0, 2, 4 ve vergi kimlik numaralarının son haneleri 0,1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 olanlara 22 Nisan saat 18.00 itibarıyla,

kimlik ile vergi kimlik numaralarının son hanesi 6 ve 8 olanlara da 29 Nisan saat 18.00 itibarıyla gerçekleştirilecek.

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Yetiştiricilere müjde! Buzağı desteği yattı mı? 2021 1. dönem buzağı destekleri ne kadar, ne zaman yatacak?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ödemeler, çiğ süt, buzağı, manda, malak ve süt analiz destekleri kapsamında olacak.

Geçen yılın ekim, kasım ve aralık dönemine ait çiğ süt desteği kapsamında 248 bin 387 işletmeye 2 milyon 406 bin ton çiğ süt için yaklaşık 420 milyon lira, 2021 yılı 1'inci dönemine ait buzağı desteği kapsamında 598 bin 750 yetiştiriciye 2 milyon 515 bin 882 baş buzağı için yaklaşık 1 milyar 135 milyon lira, 2021'e ait manda desteği kapsamında 10 bin 112 yetiştiriciye 80 bin 687 baş manda için yaklaşık 23 milyon lira, 2021 yılı 1'inci dönemine ait malak desteği kapsamında 7 bin 846 yetiştiriciye, 28 bin 885 baş malak için yaklaşık 7 milyon 557 bin lira, ıslah amaçlı süt analiz desteği kapsamında da 3 bin 647 yetiştiriciye, 166 bin 637 baş inek için yaklaşık 16 milyon 663 bin lira ödeme yapılacak.

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Yetiştiricilere müjde! Buzağı desteği yattı mı? 2021 1. dönem buzağı destekleri ne kadar, ne zaman yatacak?

BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI?

Hayvancılık desteklemesinden yararlandırılacak işletmelerde buzağıların 2021 yılında doğmuş, TÜRKVET ve e-Islah'a kayıtlı olması ve doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) yaşamış olması gerekecek. En az 50 baş dişi sığırı, soğutma tankı ve makineli sabit sağım sistemi bulunan işletmeler, 4 aydan önce buzağılarını satabilecek. Bu buzağılar 120 gün yaşamış ve aşıları tamamlanmış ise desteklemeden faydalanılabilecek.