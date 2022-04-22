22 Nisan 2022, Cuma
Yetiştiricilere müjde! Buzağı desteği yattı mı? 2021 1. dönem buzağı destekleri ne kadar, ne zaman yatacak?
Buzağı desteği yattı mı? Yetiştiricilerin heyecanla beklediği buzağı desteği ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından buzağı desteklemelerinin ödeneceği tarih duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Destek ödemesi için başvuru yapan yetiştiriciler 'buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak?' sorusuna yanıt arıyordu. Peki, buzağı desteği yattı mı? 2021 1. dönem buzağı destekleri ne kadar, ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 22.04.2022 10:16
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