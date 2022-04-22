Akaryakıt fiyatları indirim var mı? 22 Nisan benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel fiyat listesi

Benzin ve mazot fiyatı indirim var mı? Akaryakıt fiyatları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Araç sahiplerinin gündeminde olan akaryakıt fiyatlarına indirim yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Motorinin litre fiyatına 16 Nisan'da 1 lira 79 kuruş zam gelmişti. Peki, akaryakıt fiyatlarında son durum nedir? Akaryakıt fiyatları indirim var mı? 22 Nisan benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel benzin ve mazot fiyatı...