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Haberler Galeri Akaryakıt fiyatları indirim var mı? 22 Nisan benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel fiyat listesi

Akaryakıt fiyatları indirim var mı? 22 Nisan benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel fiyat listesi

Benzin ve mazot fiyatları araç sahiplerinin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Rusya-Ukrayna savaşu kaynaklı yükselen akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatında yaşanan değişiklikler nedeniyle aşağı-yukarı yönlü dalgalı seyir sürdürüyor. Peki, akaryakıt fiyatlarında son durum nedir? Akaryakıt fiyatları indirim var mı? 22 Nisan benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel benzin ve mazot fiyatı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2022 11:43
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Akaryakıt fiyatları indirim var mı? 22 Nisan benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel fiyat listesi

Benzin ve mazot fiyatı indirim var mı? Akaryakıt fiyatları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Araç sahiplerinin gündeminde olan akaryakıt fiyatlarına indirim yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Motorinin litre fiyatına 16 Nisan'da 1 lira 79 kuruş zam gelmişti. Peki, akaryakıt fiyatlarında son durum nedir? Akaryakıt fiyatları indirim var mı? 22 Nisan benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel benzin ve mazot fiyatı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akaryakıt fiyatları indirim var mı? 22 Nisan benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel fiyat listesi

AKARYAKIT FİYATLARI İNDİRİM VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, benzin ve mazot fiyatına indirim ya da zam haberi gelmedi. İşte güncel benzin, mazot ve LPG fiyatı:

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Akaryakıt fiyatları indirim var mı? 22 Nisan benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel fiyat listesi

22 Nisan İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 19,01 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.02 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.75 TL

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Akaryakıt fiyatları indirim var mı? 22 Nisan benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel fiyat listesi

22 Nisan Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 19,01 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.01 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.97 TL

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Akaryakıt fiyatları indirim var mı? 22 Nisan benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel fiyat listesi

22 Nisan İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 19.12 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.11 TL

İzmir LPG litre fiyatı 11.69 TL