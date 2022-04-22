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Akaryakıt fiyatları indirim var mı? 22 Nisan benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel fiyat listesi
Benzin ve mazot fiyatları araç sahiplerinin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Rusya-Ukrayna savaşu kaynaklı yükselen akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatında yaşanan değişiklikler nedeniyle aşağı-yukarı yönlü dalgalı seyir sürdürüyor. Peki, akaryakıt fiyatlarında son durum nedir? Akaryakıt fiyatları indirim var mı? 22 Nisan benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel benzin ve mazot fiyatı...