21 Nisan 2022, Perşembe
İŞKUR 81 ilde personel aranıyor! 18 - 50 yaş arası deneyimli deneyimsiz personel KPSS'siz işçi alımı! Başvuru yapmak yeterli...
İş arayışında olan vatandaşların ilk müracaat yeri olan İŞKUR tarafından yeni ilanlar yayımlandı. 81 ilde yapılacak alımlar için güncel iş ilanlara ulaşmak isteyenler resmi site üzerinden güncel ilanları takip edebiliyor. Muhasebeciden özel güvenlik görevlisine, büro memurundan bulaşıkçıya, depo görevlisinden elektrik teknisyenine kadar birçok meslek sahibi başvuruda bulunabilecek. İŞKUR üzerinden kayıtlarını oluşturan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek dönüş bekliyor. Sürecin olumlu geçmesi halinde alımlar gerçekleşiyor. İşte, İŞKUR yeni iş ilanları için detaylar...
Giriş Tarihi: 21.04.2022 21:39 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 21:39
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