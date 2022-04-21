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Haberler Galeri İŞKUR 81 ilde personel aranıyor! 18 - 50 yaş arası deneyimli deneyimsiz personel KPSS'siz işçi alımı! Başvuru yapmak yeterli...

İŞKUR 81 ilde personel aranıyor! 18 - 50 yaş arası deneyimli deneyimsiz personel KPSS'siz işçi alımı! Başvuru yapmak yeterli...

İş arayışında olan vatandaşların ilk müracaat yeri olan İŞKUR tarafından yeni ilanlar yayımlandı. 81 ilde yapılacak alımlar için güncel iş ilanlara ulaşmak isteyenler resmi site üzerinden güncel ilanları takip edebiliyor. Muhasebeciden özel güvenlik görevlisine, büro memurundan bulaşıkçıya, depo görevlisinden elektrik teknisyenine kadar birçok meslek sahibi başvuruda bulunabilecek. İŞKUR üzerinden kayıtlarını oluşturan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek dönüş bekliyor. Sürecin olumlu geçmesi halinde alımlar gerçekleşiyor. İşte, İŞKUR yeni iş ilanları için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2022 21:39 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 21:39
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İŞKUR 81 ilde personel aranıyor! 18 - 50 yaş arası deneyimli deneyimsiz personel KPSS’siz işçi alımı! Başvuru yapmak yeterli...

İŞKUR güncel iş ilanları yayımlandı. 5000 TL - 9000 TL maaş aralıklı, KPSS şartlı ve şartsız İŞKUR personel alımı başvuru şartları nelerdir? sorusuna yanıt aranıyor. Türkiye İş Kurumu (İşkur), 81 il genelinde açık iş ilan sayısını duyurdu. İş arayışında olan vatandaşlar resmi site üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Sisteme kayıt işlemlerini gerçekleştirenler daha sonra açık ilanlara başvurularını gerçekleştiriyor. İşte, İŞKUR güncel iş ilanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR 81 ilde personel aranıyor! 18 - 50 yaş arası deneyimli deneyimsiz personel KPSS’siz işçi alımı! Başvuru yapmak yeterli...

İŞKUR, işverenden gelen talep doğrultusunda güncel açık iş sayısını açıkladı. Türkiye genelinde işveren, İşkur üzerinden 100 bin eleman arıyor. Yaklaşık 20 bini beden işçisi (temizlik, inşaat, taşıma, yükleme-indirme vb.) ilanı.

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İŞKUR 81 ilde personel aranıyor! 18 - 50 yaş arası deneyimli deneyimsiz personel KPSS’siz işçi alımı! Başvuru yapmak yeterli...

Muhasebeci ilanları her zaman olduğu gibi yine çok yoğunken, sezonun açılmasıyla birlikte turizm ve otelcilik elemanı arayışı da hızlandı. Şoför, özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi, perakende ve gıda gibi birçok sektörde personel açığı var.

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İŞKUR 81 ilde personel aranıyor! 18 - 50 yaş arası deneyimli deneyimsiz personel KPSS’siz işçi alımı! Başvuru yapmak yeterli...

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İşsizseniz fırsatı kaçırmayın. Başvuru için İşkur'da kaydınız olması gerekiyor. Eğer kaydınız yoksa ilk olarak 'esube.iskur. gov.tr' adresi üzerinden 'üye ol' seçeneğini tıklayarak ve TC kimlik numaranız ile gerekli bilgileri yazarak kaydınızı yapabilirsiniz.

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İŞKUR 81 ilde personel aranıyor! 18 - 50 yaş arası deneyimli deneyimsiz personel KPSS’siz işçi alımı! Başvuru yapmak yeterli...

Devamında özgeçmiş sayfanızda yer alan 'öğrenim bilgileri' ile 'meslek bilgileri' alanlarını doldurmanız ve 'kişisel bilgiler' alanında yer alan 'iş arama statüsü'ne tıklayarak iş arama statünüzü aktife almanız gerekiyor.