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BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 27 Mart 2023 Güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları bu gece itibarıyla değişecek. Geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik ile motorin fiyatları 3 kez değişmişti. Benzin fiyatındaki değişiklik haberi araç sahiplerinin güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başlamasına neden oldu. Peki mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 10:26
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BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 27 Mart 2023 Güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatlarının değişeceğine ilişkin haberin duyurulmasıyla birlikte araç sahipleri akaryakıt fiyatlarının son durumunu öğrenmeye çalışıyor. Benzinin litre fiyatındaki uzun sessizliğin ardından 81 kuruşluk bir artış yaşanacağı aktarıldı. Peki mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 27 Mart 2023 Güncel akaryakıt fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 27 Mart 2023 Güncel akaryakıt fiyatları

BENZİNE 80 KURUŞ ARTIŞ!

Benzin litre fiyatı son olarak 14 Şubat'ta 1,09 TL artmıştı. Ancak fiyatları bu gece yarısından itibaren 81 kuruş daha zamlanacak.

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BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 27 Mart 2023 Güncel akaryakıt fiyatları

Zam sonrası ortalama olarak fiyatlar İstanbul için 21,35 TL, Ankara için 21,74 TL ve İzmir için 21,71 olacak.

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BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 27 Mart 2023 Güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİN FİYATLARI SABİT

Geçtiğimiz haftalarda peş peşe yapılan indirimlerle 20 TL'nin altına gerileyerek 1 yılın en düşük seviyesini gören motorin litre fiyatları içinse indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

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BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 27 Mart 2023 Güncel akaryakıt fiyatları

2023 yılı başında benzin fiyatları 21,14 TL, motorin fiyatları ise 23,50 TL seviyesindeydi.