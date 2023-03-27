BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 27 Mart 2023 Güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları bu gece itibarıyla değişecek. Geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik ile motorin fiyatları 3 kez değişmişti. Benzin fiyatındaki değişiklik haberi araç sahiplerinin güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başlamasına neden oldu. Peki mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?