Emeklinin keyfini katlayacak ZAM! Tarih netleşti, emekli, memur + asgari ücret zammı! 7.500 TL Gövde maaş, %36 artış! 8000, 9000 TL alanlar...

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'ın son dakika müjdesi ile en düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak açıklandı. Bu süreçte bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2000 TL olarak güncellendi. Emekliye zam düzenlemesinin bu hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor. Hafta içinde Genel Kurul'da oylanıp yasalaşacak ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Peki, Kimlere 2000 TL zam yapılacak? EYT'liler de faydalanacak mı? Temmuz zammı nasıl yapılacak? İşte yeni hesaplamalar!