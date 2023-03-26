Emeklinin keyfini katlayacak ZAM! Tarih netleşti, emekli, memur + asgari ücret zammı! 7.500 TL Gövde maaş, %36 artış! 8000, 9000 TL alanlar...
Emekli taban maaşı 7.500 TL'ye çıkarıldı. Son dakika açıklaması sonrasında bayram ikramiyesinin miktarı 2.000 TL olarak belirlendi. Açıklamaların ardından 7.500 TL üzerinde maaş alanlar ve asgari ücrette değişim olup olmayacağı merak ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu memur zammı için tarih verdi. Diğer yandan asgari ücret hesaplaması için 3 formül masada yer alıyor. " 7500 TL nasıl hesaplanacak? Kimlere 2000 TL zam yapılacak?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, emekli maaş zammı için hesaplama!
Giriş Tarihi: 26.03.2023
19:03 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
19:03
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'ın son dakika müjdesi ile en düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak açıklandı. Bu süreçte bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2000 TL olarak güncellendi. Emekliye zam düzenlemesinin bu hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor. Hafta içinde Genel Kurul'da oylanıp yasalaşacak ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Peki, Kimlere 2000 TL zam yapılacak? EYT'liler de faydalanacak mı? Temmuz zammı nasıl yapılacak? İşte yeni hesaplamalar!
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EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ HAFTA İÇİNDE YASALAŞACAK
Önümüzdeki hafta milyonlarca emekli ve EYT'liyi ilgilendiren çok önemli iki düzenleme TBMM gündemine gelecek. Torba yasa ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekliler için taban maaş ve ikramiye artışları yürürlüğe girmiş olacak. Buna göre en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkarken emeklilerin yıllık ikramiye miktarı da 2.200 liradan 4 bin TL'ye yükselmiş olacak.
NASIL UYGULANACAK?
Yeni taban maaşlar ağırlıklı olarak SSK ev Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor. Memur emeklilerinde en düşük maaş 7.500 TL'nin üzerinde olduğu için orada değişiklik beklenmiyor.
Ancak 7.500 TL'nin altındaki tüm maaşlar yasa çıktıktan sonraki ödeme döneminde, bu rakama tamamlanacak. Örneğin şu anda 5.500 TL taban maaş alanların hesabına artık 7.500 TL yatırılacak.
6.500 TL alan bir emekliye de yine 1000 TL seyyanen artış yapılarak 7.500 TL ödenecek. Bu ek ödemeler emeklilerin kök maaşlarını ise değiştirmeyecek.