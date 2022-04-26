26 Nisan 2022, Salı
Yerli ve milli başarı Jackal: Gebze’de üretilen 5 İHA, İngiltere’ye satıldı
Gebze Teknik Üniversitesi Dronepark'ta üretimi yapılan 'Jackal' adlı yerli yazılımlı insansız hava aracı (İHA), İngiltere'ye satıldı. İhraç edilen 5 İHA, ilaçlar ve sağlık kurumlarının ihtiyacı olan ürünlerin taşınması için kullanılacak. İngiliz şirket kurucusu Jon Parker, iş birliği sebebiyle duyduğu memnuniyetini, "Türkiye gerçekten bu konuda bir süper güç olma yolunda ilerliyor. İleride de çok büyük başarılara imza atılacağını düşünüyorum" sözleriyle dile getirdi.
Giriş Tarihi: 26.04.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 10:08
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