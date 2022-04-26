Yerli ve milli başarı Jackal: Gebze’de üretilen 5 İHA, İngiltere’ye satıldı

'BİZİM İÇİN TARİHİ GÜN'



Drone teknolojileri konusunda kendileri için çok önemli adım olduğunu söyleyen Murat Islıoğlu ise şunları kaydetti:



"Bugün bu uçağı birçok ülkeye satabilirsiniz ama Avrupa ülkesine satmak ayrı bir konu. İngiltere'ye 5 tane 'Jackal' satmış ve bunun anlaşmasını imzalamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 'Jackal' havacılık sektörüne kargo ve lojistik taşımacılığı için tasarlanmış bir uçak. Neticede bu bir hava aracı, maksadı bu olsa da ihtiyaç halinde, yazılım ve donanım tamamen bizim şirketimize ait. Bununla ilgili ihtiyaç duyulacak her alanda biz bunu geliştirebilecek ve servis edebilecek bir noktadayız. İngiltere'ye ilk 5 uçağı satmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Biz İngiliz firmanın mühendisleri ve pilotlarıyla çok yakın çalışma içerisindeyiz. Onlar da bizim yapmış olduğumuz faaliyetleri çok yakından gördüler. Bizzat şahit oldular. Uçağın kontrolünü pilot arkadaşlarımıza verdiğimizde bizzat söylediği şey şuydu 'Ya ne kadar kullanım kolaylığı var. Ne kadar rahat kullanılabiliyor' yani bizim tasarladığımız bu uçağın pilot açısından da eğitilmesi ve öğretilmesi gerçekten kolay. Kokpit tasarımı da çok farklı bir noktada. Güncel havacılık normlarına uygun, sertifikasyonu yapılmış herkes tarafından ihtiyaç duyulan noktada çok rahatlıkla kullanılabilecek özgün bir tasarım."