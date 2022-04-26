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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti! Elektrik desteğinin kapsamı genişliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kronik hastalıkları nedeniyle cihaza bağlı yaşayan vatandaşlara "elektrik desteği" için harekete geçti. Cihaza bağlı kronik hastalara elektrik desteği ödemesi bu ay yapılacak. Toplumdaki daha fazla kronik hastanın bu destekten yararlanması için kriterlerde de esnemeye gidilecek. Peki sistemde ne gibi değişiklikler olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.04.2022 09:54
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti! Elektrik desteğinin kapsamı genişliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kronik hastalıkları nedeniyle cihaza bağlı yaşayan vatandaşlara "elektrik desteği" müjdesi verdi. Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı'nın ilke kararı doğrultusunda nisan sonu itibarıyla cihaza bağlı kronik hastalara da elektrik desteği ödemelerini gerçekleştirecek.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti! Elektrik desteğinin kapsamı genişliyor

Milliyet'in edindiği bilgiye göre; orak hücreli anemi hastalığı nedeniyle yüzde 90 oranında engelli olan A.K. ve benzer hastalıklara sahip hastalar TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak elektrik desteğinin artırılmasını istedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti! Elektrik desteğinin kapsamı genişliyor

A.K. engelli olması nedeniyle çalışamadığını, kullandığı tıbbi cihazların elektrik bedelini karşılamakta ve genel olarak maddi açıdan zorlandığını belirterek yardım talep etti. Dilekçe Komisyonu başvuruları bakanlığa iletti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti! Elektrik desteğinin kapsamı genişliyor

Bakanlığın komisyona gönderdiği yazılı yanıtta, yüzde 70 ve üzeri engelliliğe sahip, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere belli oranlarda aylık bağlandığına dikkat çekerek, A.K.'nın da bu çerçevede aylık aldığı kaydedildi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti! Elektrik desteğinin kapsamı genişliyor

MUHTAÇ AİLELERE ETD
Bakanlık, Cumhurbaşkanı kararı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlara bağlanan aylığın yan ısıra, düzenli sosyal yardım almaya hak kazananlara "Elektrik Tüketim Desteği" (ETD) yapıldığını belirtti.