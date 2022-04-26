Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti! Elektrik desteğinin kapsamı genişliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kronik hastalıkları nedeniyle cihaza bağlı yaşayan vatandaşlara "elektrik desteği" için harekete geçti. Cihaza bağlı kronik hastalara elektrik desteği ödemesi bu ay yapılacak. Toplumdaki daha fazla kronik hastanın bu destekten yararlanması için kriterlerde de esnemeye gidilecek. Peki sistemde ne gibi değişiklikler olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.04.2022 09:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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