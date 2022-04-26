26 Nisan 2022, Salı
26 Nisan emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi 1.100 lira olarak hesaplara geçecek. Bayram ikramiyesini heyecanla bekleyen emekliler, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ikramiye ödeme takvimi açıklandı. Peki, 26 Nisan emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 26.04.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 11:15
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9