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Haberler Galeri 26 Nisan emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

26 Nisan emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi 1.100 lira olarak hesaplara geçecek. Bayram ikramiyesini heyecanla bekleyen emekliler, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ikramiye ödeme takvimi açıklandı. Peki, 26 Nisan emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 11:15
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26 Nisan emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Emeklilere yönelik verilen bayram ikramiyesinde ödeme takvimi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2022 bayram ikramiyesi ile ilgili detayları açıkladı. Peki, 26 Nisan emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

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26 Nisan emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri 28-29 Nisan'da hesaplara yatırılacak.

İşte ödeme takvimi:

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26 Nisan emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

"4/A'lı işçi emeklileri için ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan; 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan; 4/B'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan; 4/C'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek."

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26 Nisan emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

KİMLER İKRAMİYE ÖDEMESİNİ ALABİLİYOR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

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26 Nisan emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

İKRAMİYE İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU?

Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.