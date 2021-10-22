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Yerli üretim için hazırlıklar başladı! Tanesi 100 bin euro

Kapadokya'da sıcak hava balonu üretimi yapan firmalar, yüzde 100 yerli üretim için kolları sıvadı. Balon üretimi yapan firmanın yönetim kurulu başkanı Halis Aydoğan, "Kumaşlarımız yurt dışından ithal ediliyor. Yıl sonuna kadar kumaşı da yerli imkanlarla yaparak tamamı ülkemizde üretilen yerli balon üretmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bir firmanın üretim ve bakım müdürü Ahmet Erdil ise, "Türkiye'de üretilen kumaşta testlerin son aşamasına geçtik. Yabancı firmalara göre daha kaliteli kumaş üretildi" dedi.

Giriş Tarihi: 22.10.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 13:14
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Yerli üretim için hazırlıklar başladı! Tanesi 100 bin euro

Ürgüp ilçesi ve Ortahisar beldesinde sıcak hava balonu üretim merkezlerindeki hummalı çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.

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Yerli üretim için hazırlıklar başladı! Tanesi 100 bin euro

Pasha Balloons tarafından 2019 yılında üretilip Ruanda'ya yapılan ilk sıcak hava balon ihracatının ardından Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden gelen talepler, maliyeti düşürmek isteyen firmaları yerlileştirmeye yöneltti.

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Yerli üretim için hazırlıklar başladı! Tanesi 100 bin euro

Sepet, ateşleme sistemi ve yakıt tankını üreten firmalar, balonun kubbesinde kullanılan kumaşın da Türkiye'de üretilmesi için harekete geçti.

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Yerli üretim için hazırlıklar başladı! Tanesi 100 bin euro

Test aşamasındaki kumaşların da balonlarda kullanılmaya başlanmasıyla yüzde 100 yerli üretim olacak sıcak hava balonları hem Türkiye'de hem de yurt dışında gökyüzünü süsleyecek.

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Yerli üretim için hazırlıklar başladı! Tanesi 100 bin euro

Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan, AA muhabirine, 2019 yılından beri ürettikleri 35 balondan ikisinin Afrika'ya ihraç edildiğini, diğerleriyle bölgedeki talepleri karşıladıklarını söyledi.