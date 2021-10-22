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Haberler Galeri Yıl sonunda dolar/TL ne kadar olacak? Merkez Bankası dolar tahmini! 2022’de dolar kaç TL olacak?

Yıl sonunda dolar/TL ne kadar olacak? Merkez Bankası dolar tahmini! 2022’de dolar kaç TL olacak?

Yıl sonunda dolar/TL ne kadar olacak? Merkez Bankası dolar tahmini merak konusu oldu. Döviz kurunda yaşanan hareketlilikle birlikte 2022'de dolar kaç TL olacak sorusuna cevap aranıyor. Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 52 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni geçtiğimiz günlerde yayımlamıştı. Dolar'da 9,50 TL seviyelerine ulaşılmasının ardından gözler Merkez Bankası dolar tahminine çevrildi. Peki; yıl sonunda dolar/TL ne kadar olacak? Dolar kaç TL olacak? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 22.10.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 11:24
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Yıl sonunda dolar/TL ne kadar olacak? Merkez Bankası dolar tahmini! 2022’de dolar kaç TL olacak?

2022'de dolar kaç TL olacak? Yıl sonunda dolar/TL ne kadar olacak? Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini geçtiğimiz günlerde yayımlamıştı. 15 Ekim'de yayımlanan tahmine göre yıl sonu dolar/TL beklentisinin ne kadar olacağı paylaşılmıştı. Dolar tahmininin yanı sıra yıl sonu enflasyon beklentisine de vurgu yapılmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yıl sonunda dolar/TL ne kadar olacak? Merkez Bankası dolar tahmini! 2022’de dolar kaç TL olacak?

Geçtiğimiz günlerde; Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 52 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

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Yıl sonunda dolar/TL ne kadar olacak? Merkez Bankası dolar tahmini! 2022’de dolar kaç TL olacak?

Geçen ay yüzde 1,65 olan ekim ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,94'e çıktı. Bir önceki anket döneminde yüzde 16,74 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 17,63 oldu.

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Yıl sonunda dolar/TL ne kadar olacak? Merkez Bankası dolar tahmini! 2022’de dolar kaç TL olacak?

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 12,94'ten 13,91'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 10,71'den 11,27'ye yükseldi.

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Yıl sonunda dolar/TL ne kadar olacak? Merkez Bankası dolar tahmini! 2022’de dolar kaç TL olacak?

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,92'den 9,22'ye, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 9,56'dan 10'a çıktı.