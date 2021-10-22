Yıl sonunda dolar/TL ne kadar olacak? Merkez Bankası dolar tahmini! 2022’de dolar kaç TL olacak?

Yıl sonunda dolar/TL ne kadar olacak? Merkez Bankası dolar tahmini merak konusu oldu. Döviz kurunda yaşanan hareketlilikle birlikte 2022'de dolar kaç TL olacak sorusuna cevap aranıyor. Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 52 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni geçtiğimiz günlerde yayımlamıştı. Dolar'da 9,50 TL seviyelerine ulaşılmasının ardından gözler Merkez Bankası dolar tahminine çevrildi. Peki; yıl sonunda dolar/TL ne kadar olacak? Dolar kaç TL olacak? İşte detaylar!