22 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TOKİ’den 1.683 TL taksitle ev satışı! Kira öder gibi ev sahibi olun! İzmir’de 141 konut satışa çıkıyor!

TOKİ’den 1.683 TL taksitle ev satışı! Kira öder gibi ev sahibi olun! İzmir’de 141 konut satışa çıkıyor!

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ'den yeni kampanyalar geliyor. TOKİ İzmir Yenitepe'deki 141 konut satışa çıkıyor. Açık artırma yoluyla gerçekleştirilecek satışın tarihi 2 Kasım olarak belirlendi. Hak sahipleri 1.683 TL taksitle kira öder gibi ev sahibi olabilecek. 120 ay vadeli ödeme planı sayesinde dar gelirli vatandaşlar da ev sahibi olabilecek. İşte; TOKİ'den 1.683 TL taksitle ev satışının detayları…

Giriş Tarihi: 22.10.2021 13:57 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 13:57
  • 1
  • 10
TOKİ’den 1.683 TL taksitle ev satışı! Kira öder gibi ev sahibi olun! İzmir’de 141 konut satışa çıkıyor!

TOKİ, her yıl inşa edilen binlerce konutlarla dar gelirli vatandaşların yüzünü güldürüyor. Bugüne kadar yüzbinlerce aileyi mutlu eden ve ev sahibi yapan TOKİ'nin yeni kampanyası dikkat çekiyor. Kira öder gibi ev sahibi olabileceğiniz kampanya kapsamında; TOKİ İzmir Yenitepe'deki 141 konut satışa çıkıyor. Bu konutları 1.683 TL'den başlayan taksitlerle satın alabileceksiniz. Hak sahiplerine 120 ay vade ve yüzde 40 peşinatlı ödeme planı oluşturulacak. İşte; TOKİ İzmir Yenitepe projesinin detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
TOKİ’den 1.683 TL taksitle ev satışı! Kira öder gibi ev sahibi olun! İzmir’de 141 konut satışa çıkıyor!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir Yenitepe'deki 141 konut için açık artırma yapacak. İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salon'da ve İstanbul'da gerçekleştirilecek açık artırmaya internet yoluyla da katılım sağlanabilecek.

  • 3
  • 10
TOKİ’den 1.683 TL taksitle ev satışı! Kira öder gibi ev sahibi olun! İzmir’de 141 konut satışa çıkıyor!

İzmir Yenitepe'de, İLBANK projesi kapsamında yaptırılan konutlarla ilgili açık artırmanın ayrıntılarını TOKİ açıkladı. Proje kapsamında 141 konut açık artırma ile satılacak. Açık artırma İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salon'da ve İstanbul'da gerçekleşecek. Proje için yapılacak açık artırmaya internet yoluyla da katılım sağlanabilecek.

  • 4
  • 10
TOKİ’den 1.683 TL taksitle ev satışı! Kira öder gibi ev sahibi olun! İzmir’de 141 konut satışa çıkıyor!

Her sene 100 binin üzerinde sosyal konut inşaatı ile kamu eliyle aileleri ev sahibi yapan TOKİ, elinde bulunan mevcut konutların satışı için yurt genelinde özel açık artırmalar ile satışlarını sürdürüyor. İdare, son olarak İzmir'de ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir açık artırma düzenleyecek. İlgili konut satışı açık artırma tarihi ise 2 Kasım tarihinde gerçekleşecek.

  • 5
  • 10
TOKİ’den 1.683 TL taksitle ev satışı! Kira öder gibi ev sahibi olun! İzmir’de 141 konut satışa çıkıyor!

Alıcılara cazip fiyatlar sunan TOKİ, İzmir Yenitepe'deki projesinde yer alan konutlar için yüzde 40 peşinat ve 120 ay vade ödeme planı uygulayacak.