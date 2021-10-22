TOKİ’den 1.683 TL taksitle ev satışı! Kira öder gibi ev sahibi olun! İzmir’de 141 konut satışa çıkıyor!

Her sene 100 binin üzerinde sosyal konut inşaatı ile kamu eliyle aileleri ev sahibi yapan TOKİ, elinde bulunan mevcut konutların satışı için yurt genelinde özel açık artırmalar ile satışlarını sürdürüyor. İdare, son olarak İzmir'de ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir açık artırma düzenleyecek. İlgili konut satışı açık artırma tarihi ise 2 Kasım tarihinde gerçekleşecek.