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TOKİ’den 1.683 TL taksitle ev satışı! Kira öder gibi ev sahibi olun! İzmir’de 141 konut satışa çıkıyor!
Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ'den yeni kampanyalar geliyor. TOKİ İzmir Yenitepe'deki 141 konut satışa çıkıyor. Açık artırma yoluyla gerçekleştirilecek satışın tarihi 2 Kasım olarak belirlendi. Hak sahipleri 1.683 TL taksitle kira öder gibi ev sahibi olabilecek. 120 ay vadeli ödeme planı sayesinde dar gelirli vatandaşlar da ev sahibi olabilecek. İşte; TOKİ'den 1.683 TL taksitle ev satışının detayları…
Giriş Tarihi: 22.10.2021 13:57Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 13:57