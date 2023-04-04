04 Nisan 2023, Salı
SSK- Bağ-Kur 4A,4B,4C...Temmuz 2023 maaş hesaplaması! Emekliye 8.555, işçiye 10.240 TL KÖK MAAŞ!
Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği Mart ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesini ile emekli ikramiyesini 2 bin TL öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bu haberin ardından emekli memur temmuz zammı açıklamaları da araştırılmaya başlandı. Peki, Temmuz ayında emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, 3 aylık enflasyon farkına göre yeni rakamlar...
Giriş Tarihi: 04.04.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 08:44
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