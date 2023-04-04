SSK- Bağ-Kur 4A,4B,4C...Temmuz 2023 maaş hesaplaması! Emekliye 8.555, işçiye 10.240 TL KÖK MAAŞ!

TÜİK MART 2023 ENFLASYON ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Bu nedenle mart ayı enflasyonu 3 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklandı. Mart ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşti. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için üçüncü veri oldu.

TÜİK'in yaptığı açıklamaya göre mart ayı enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2.29, yıllık bazda ise yüzde 50,51 oldu. Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-FE) ise yıllık yüzde 62,45, aylık yüzde 0,44 arttı.