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EYT'nin ardından emeklilikte ikinci tarihi reform geliyor! 5 yıl erken emekli olacaklar

Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından emeklilikte ikinci tarihi reform geliyor. Berber, kuaför, marangoz, bakkal, terzilerin de aralarında yer aldığı milyonlarca küçük esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Bağ-Kur'lular 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek. Böylece beş yıl daha erken emeklilik imkânı doğacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 03.04.2023 06:49 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 06:49
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EYT’nin ardından emeklilikte ikinci tarihi reform geliyor! 5 yıl erken emekli olacaklar

Milyonlarca esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lılarla eşitlenecek.

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EYT’nin ardından emeklilikte ikinci tarihi reform geliyor! 5 yıl erken emekli olacaklar

Prim uçurumunu kapatacak yasal düzenlemeyle emekliler arasında hem gelir hem de aylık bağlanma süresinde eşitlik sağlanacak.

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EYT’nin ardından emeklilikte ikinci tarihi reform geliyor! 5 yıl erken emekli olacaklar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in müjdesini verdiği küçük esnafı daha az primle emekli edecek modele ilişkin reforma son şekli verildikten sonra yasa teklifi haline getirilecek. SGK'lı çalışanlar Bağ-Kur'lu çalışan arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.

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EYT’nin ardından emeklilikte ikinci tarihi reform geliyor! 5 yıl erken emekli olacaklar

Milyonlarca esnafın heyecanla beklediği prim reformunda merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:

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EYT’nin ardından emeklilikte ikinci tarihi reform geliyor! 5 yıl erken emekli olacaklar

EMEKLİLİK AÇISINDAN BAĞ-KUR İLE SGK ARASINDAKİ FARKLAR NELER?
2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi. Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor.