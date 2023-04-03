EYT’nin ardından emeklilikte ikinci tarihi reform geliyor! 5 yıl erken emekli olacaklar

EMEKLİLİK AÇISINDAN BAĞ-KUR İLE SGK ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi. Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor.