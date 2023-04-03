03 Nisan 2023, Pazartesi
EYT'nin ardından emeklilikte ikinci tarihi reform geliyor! 5 yıl erken emekli olacaklar
Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından emeklilikte ikinci tarihi reform geliyor. Berber, kuaför, marangoz, bakkal, terzilerin de aralarında yer aldığı milyonlarca küçük esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Bağ-Kur'lular 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek. Böylece beş yıl daha erken emeklilik imkânı doğacak.
Giriş Tarihi: 03.04.2023 06:49 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 06:49
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