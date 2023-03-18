18 Mart 2023, Cumartesi
6.224-6.175-6.896 TL! SSK, BAĞ-KUR... Emekli maaşına %13,18 AYARI | Temmuz zammı netleşiyor! İşte yeni hesap
Temmuz ara zammında veriler netleşiyor. 2 aylık veri açıklanırken hesaplamalar da yapılmaya başlandı. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre 3 aylık enflasyon farkı yüzde 13,18 olarak belirlendi. Buna göre taban maaşlar değişti. Peki emekli temmuz zam oranı belli oldu mu? Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 18.03.2023 12:05
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