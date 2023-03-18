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Haberler Galeri 6.224-6.175-6.896 TL! SSK, BAĞ-KUR... Emekli maaşına %13,18 AYARI | Temmuz zammı netleşiyor! İşte yeni hesap

6.224-6.175-6.896 TL! SSK, BAĞ-KUR... Emekli maaşına %13,18 AYARI | Temmuz zammı netleşiyor! İşte yeni hesap

Temmuz ara zammında veriler netleşiyor. 2 aylık veri açıklanırken hesaplamalar da yapılmaya başlandı. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre 3 aylık enflasyon farkı yüzde 13,18 olarak belirlendi. Buna göre taban maaşlar değişti. Peki emekli temmuz zam oranı belli oldu mu? Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2023 12:05
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6.224-6.175-6.896 TL! SSK, BAĞ-KUR... Emekli maaşına %13,18 AYARI | Temmuz zammı netleşiyor! İşte yeni hesap

Emekli ve memurlara 2023 itibarıyla gelen yüzde 30'luk zammın ardından beklene ara zam için veriler netleşiyor. 2 aylık enflasyon verisi açıklanırken Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre 3 aylık enflasyon farkı yüzde 13,18 olarak hesaplandı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emekli enflasyon farkına göre ara zammında yeni hesap yapıldı. İşte SSK, BAĞ-KUR temmuz zam tahmini...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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6.224-6.175-6.896 TL! SSK, BAĞ-KUR... Emekli maaşına %13,18 AYARI | Temmuz zammı netleşiyor! İşte yeni hesap

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 42 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

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6.224-6.175-6.896 TL! SSK, BAĞ-KUR... Emekli maaşına %13,18 AYARI | Temmuz zammı netleşiyor! İşte yeni hesap

ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?

Geçen ay yüzde 2,70 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,89'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 37,72 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 30,75'ten 31,63'e çıkarken, 24 ay sonrası için yüzde 18,11'den 17,91'e indi.

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6.224-6.175-6.896 TL! SSK, BAĞ-KUR... Emekli maaşına %13,18 AYARI | Temmuz zammı netleşiyor! İşte yeni hesap

ŞUBAT AYI ENFLASYON NE OLMUŞTU?

TÜİK, şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatları Şubat'ta aylık %3,15 ve %55,18 artış gösterdi.

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6.224-6.175-6.896 TL! SSK, BAĞ-KUR... Emekli maaşına %13,18 AYARI | Temmuz zammı netleşiyor! İşte yeni hesap

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

13 milyondan fazla SSK ve Bağ- Kur emeklileri, Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre 3 aylık enflasyon farkı yüzde 13,18 olarak hesaplandı.