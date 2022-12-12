12 Aralık 2022, Pazartesi
Yerli Malı Haftası nedir? | Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası önemi nedir?
Yerli Malı Haftası nedir sorusunun cevabı özellikle öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Yerli Malı Haftası'nda yerli mallar üretilmesi ve kullanılması vurgulanmaktadır. Eski adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olan Yerli Malı Haftası nedir, neden kurlanır?
Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 11:30
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