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Yerli Malı Haftası nedir? | Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası önemi nedir?

Yerli Malı Haftası nedir sorusunun cevabı özellikle öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Yerli Malı Haftası'nda yerli mallar üretilmesi ve kullanılması vurgulanmaktadır. Eski adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olan Yerli Malı Haftası nedir, neden kurlanır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 11:30
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Yerli Malı Haftası nedir? | Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası önemi nedir?

Tasarruf bilincini oturtmak ve yerli ürünlerin öneminin vurgulanmak istediği Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanmaktadır. Yerli Malı Haftası'nı anlamak isteyen öğrenciler arama motorlarında "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası önemi nedir?", "Yerli Malı Haftası nedir?" sorusunun cevaplarını araştırıyor. Peki Yerli Malı Haftası'nın anlam ve önemi nedir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yerli Malı Haftası nedir? | Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası önemi nedir?

YERLİ MALI HAFTASI NEDEN KUTLANIYOR?

Yerli Malı Haftasının amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir.

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Yerli Malı Haftası nedir? | Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası önemi nedir?

İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.

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Yerli Malı Haftası nedir? | Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası önemi nedir?

YERLİ MALI HAFTASI NEDEN KUTLANIR?

Yerli Malı Haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası),12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır.

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Yerli Malı Haftası nedir? | Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası önemi nedir?

I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı.