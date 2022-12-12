Yerli Malı Haftası nedir? | Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası önemi nedir?

YERLİ MALI HAFTASI NEDEN KUTLANIYOR?

Yerli Malı Haftasının amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir.