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Haberler Galeri 10 yıllık pasaport ücreti 2023 kaç TL, ne kadar olacak? Yeni yılda pasaport harçları ne olacak? 1-2-3-10 yıllık pasaportlara yüzde kaç zam gelecek?

10 yıllık pasaport ücreti 2023 kaç TL, ne kadar olacak? Yeni yılda pasaport harçları ne olacak? 1-2-3-10 yıllık pasaportlara yüzde kaç zam gelecek?

Pasaport ve ehliyet gibi işlemlerin harç ücretleri her yeni yılda yeniden düzenleniyor. 2023 sayılı günler kala vatandaşlar pasaport harç ücretlerinde yüzde kaç zam geleceğini öğrenmeye çalışıyor. Arama motorlarında "10 yıllık pasaport ücreti 2023 kaç TL?", "Yeni yılda pasaport harçları ne olacak?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 11:59
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10 yıllık pasaport ücreti 2023 kaç TL, ne kadar olacak? Yeni yılda pasaport harçları ne olacak? 1-2-3-10 yıllık pasaportlara yüzde kaç zam gelecek?

10 yıllık pasaport ücreti 2023 kaç TL sorusunun cevabı aralık ayıyla birlikte sıklıkla araştırılıyor. Pasaport çıkartmak isteyen kişiler 6 aylık ve 1-2-3-10 yıllık pasaport harç ücretlerinde yüzde kaç zam geleceğini öğrenmeye çalışıyor. Peki 10 yıllık pasaport ücreti 2023 kaç TL, ne kadar olacak? Yeni yılda pasaport harçları ne olacak? 1-2-3-10 yıllık pasaportlara yüzde kaç zam gelecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 yıllık pasaport ücreti 2023 kaç TL, ne kadar olacak? Yeni yılda pasaport harçları ne olacak? 1-2-3-10 yıllık pasaportlara yüzde kaç zam gelecek?

2023 yılı için yeniden değerleme oranının belli olmasıyla pasaport ücretleri de netleşti. Her yıl Ekim ayı on iki aylık yurt içi ÜFE verisine göre belirlenen yeniden değerleme oranıyla 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 122,93 artacak. Peki, 2023 pasaport ücretleri ne kadar olacak? İşte, 6 ay, 1, 2, 3,5,10 yıllık pasaport ücreti...

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10 yıllık pasaport ücreti 2023 kaç TL, ne kadar olacak? Yeni yılda pasaport harçları ne olacak? 1-2-3-10 yıllık pasaportlara yüzde kaç zam gelecek?

2023 PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Pasaport ücretleri, 2022 yılında 309 TL olan 6 aylık pasaport ücreti 689 liraya çıkacak.

1 yıl sürelinin 452,30 TL olan ücreti bin 83,12 TL'ye,

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10 yıllık pasaport ücreti 2023 kaç TL, ne kadar olacak? Yeni yılda pasaport harçları ne olacak? 1-2-3-10 yıllık pasaportlara yüzde kaç zam gelecek?

2 yıl sürelinin 738,40 TL olan ücreti bin 646,11 TL'ye,

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10 yıllık pasaport ücreti 2023 kaç TL, ne kadar olacak? Yeni yılda pasaport harçları ne olacak? 1-2-3-10 yıllık pasaportlara yüzde kaç zam gelecek?

3 yıl sürelinin bin 49,00 TL olan ücreti 2 bin 338,53 TL'ye,