12 Aralık 2022, Pazartesi
10 yıllık pasaport ücreti 2023 kaç TL, ne kadar olacak? Yeni yılda pasaport harçları ne olacak? 1-2-3-10 yıllık pasaportlara yüzde kaç zam gelecek?
Pasaport ve ehliyet gibi işlemlerin harç ücretleri her yeni yılda yeniden düzenleniyor. 2023 sayılı günler kala vatandaşlar pasaport harç ücretlerinde yüzde kaç zam geleceğini öğrenmeye çalışıyor. Arama motorlarında "10 yıllık pasaport ücreti 2023 kaç TL?", "Yeni yılda pasaport harçları ne olacak?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 11:59
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