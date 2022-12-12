10 yıllık pasaport ücreti 2023 kaç TL, ne kadar olacak? Yeni yılda pasaport harçları ne olacak? 1-2-3-10 yıllık pasaportlara yüzde kaç zam gelecek?

2023 yılı için yeniden değerleme oranının belli olmasıyla pasaport ücretleri de netleşti. Her yıl Ekim ayı on iki aylık yurt içi ÜFE verisine göre belirlenen yeniden değerleme oranıyla 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 122,93 artacak. Peki, 2023 pasaport ücretleri ne kadar olacak? İşte, 6 ay, 1, 2, 3,5,10 yıllık pasaport ücreti...