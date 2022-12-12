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Haberler Galeri 2023 yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Emeklillere ikramiye var mı, ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı yılbaşı ikramiyesi ne kadar?

2023 yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Emeklillere ikramiye var mı, ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı yılbaşı ikramiyesi ne kadar?

2023 yılına sayılı günler kala vatandaşlar yılbaşı ikramiyesinin olup olmayacağını araştırmaya başladı. Aralık ayıyla birlikte arama motorlarında "Emeklillere ikramiye var mı, ne zaman yatacak?", "SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı yılbaşı ikramiyesi ne kadar?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 10:30
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2023 yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Emeklillere ikramiye var mı, ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı yılbaşı ikramiyesi ne kadar?

Emeklilere 2023 yılbaşı ikramiyesi verilecek mi sorusunun cevabı aralık ayıyla birlikte sıklıkla araştırılmaya başlandı. Emekli vatandaşlar her yıl Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda olmak üzerek 2 kere ikramiye alıyorlar. Peki emeklillere ikramiye var mı, ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı yılbaşı ikramiyesi ne kadar? Emeklillere ikramiye var mı, ne zaman yatacak?

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2023 yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Emeklillere ikramiye var mı, ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı yılbaşı ikramiyesi ne kadar?

EMEKLİLERE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Emeklilere yılbaşında ikramiye verilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu kapsamda yeni bir gelişme yaşandığında detayları ahber.com.tr'den okuyabilirsiniz.

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2023 yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Emeklillere ikramiye var mı, ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı yılbaşı ikramiyesi ne kadar?

Emeklilere ikramiye ödemeleri Ramazan ve Kurban Bayramında yapılıyor.

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2023 yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Emeklillere ikramiye var mı, ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı yılbaşı ikramiyesi ne kadar?

2023 Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Ramazan Bayramı'nın 1. günü önümüzdeki yıl 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor.

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2023 yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Emeklillere ikramiye var mı, ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı yılbaşı ikramiyesi ne kadar?

Dört gün sürecek Kurban Bayramı ise 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere 1100 TL ödeme yapılması bekleniyor.