2023 yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Emeklillere ikramiye var mı, ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı yılbaşı ikramiyesi ne kadar?

Emeklilere 2023 yılbaşı ikramiyesi verilecek mi sorusunun cevabı aralık ayıyla birlikte sıklıkla araştırılmaya başlandı. Emekli vatandaşlar her yıl Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda olmak üzerek 2 kere ikramiye alıyorlar. Peki emeklillere ikramiye var mı, ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı yılbaşı ikramiyesi ne kadar? Emeklillere ikramiye var mı, ne zaman yatacak?