12 Aralık 2022, Pazartesi
2023 yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Emeklillere ikramiye var mı, ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı yılbaşı ikramiyesi ne kadar?
2023 yılına sayılı günler kala vatandaşlar yılbaşı ikramiyesinin olup olmayacağını araştırmaya başladı. Aralık ayıyla birlikte arama motorlarında "Emeklillere ikramiye var mı, ne zaman yatacak?", "SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı yılbaşı ikramiyesi ne kadar?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 12.12.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 10:30
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