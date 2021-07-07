Yerle yeksan olmuştu çıkışa geçti! Altın fiyatları uçak modunda! Uzman isim son noktayı koydu: Düğünler sonrasında...

Yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Birikimlerini değerlendirmek isteyenler güvenilir liman olarak gördükleri altına yatırım yapmayı sürdürüyor. Ancak son dönemde inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın için gelen yorumlar yakından takip ediliyor. 7 Temmuz Çarşamba günü gram altın 500 TL'nin üzerinde seyrediyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen güncel piyasalarda gram altın 504,05 TL'den, çeyrek altın ise 823,83 TL'den işlem görüyor. Yatırımcılar uzman isimlerin yorumlarını yakından takip ediyor.