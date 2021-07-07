07 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yerle yeksan olmuştu çıkışa geçti! Altın fiyatları uçak modunda! Uzman isim son noktayı koydu: Düğünler sonrasında...

Yerle yeksan olmuştu çıkışa geçti! Altın fiyatları uçak modunda! Uzman isim son noktayı koydu: Düğünler sonrasında...

Yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Birikimlerini değerlendirmek isteyenler güvenilir liman olarak gördükleri altına yatırım yapmayı sürdürüyor. Ancak son dönemde inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın için gelen yorumlar yakından takip ediliyor. 7 Temmuz Çarşamba günü gram altın 500 TL'nin üzerinde seyrediyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen güncel piyasalarda gram altın 504,05 TL'den, çeyrek altın ise 823,83 TL'den işlem görüyor. Yatırımcılar uzman isimlerin yorumlarını yakından takip ediyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2021 22:21 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 22:22
  • 1
  • 10
Yerle yeksan olmuştu çıkışa geçti! Altın fiyatları uçak modunda! Uzman isim son noktayı koydu: Düğünler sonrasında...

Yerle yeksan olmuştu çıkışa geçti. Altın fiyatları uçak modunda. Uzman isim son noktayı koydu. Altın fiyatlarının gün içinde artış ve düşüş göstermesi sonrasında kafalar karıştı. Uzman isimler yeni analizler yaparak durum değerlendirmesi yapıyor. 7 Temmuz Çarşamba günü itibariyle gram altın 500 TL'nin üzerinde seyrediyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen güncel piyasalarda gram altın 504,05 TL'den, çeyrek altın ise 823,83 TL'den işlem görüyor. Fiyatların dalgalanması sonrasında değerlendirmeler küçük ve orta ölçekli yatırımcının gündeminde yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Yerle yeksan olmuştu çıkışa geçti! Altın fiyatları uçak modunda! Uzman isim son noktayı koydu: Düğünler sonrasında...

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

7 Temmuz Çarşamba günü gram altın 500 TL'nin üzerinde seyrediyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen güncel piyasalarda gram altın 504,05 TL'den, çeyrek altın ise 823,83 TL'den işlem görüyor.

  • 3
  • 10
Yerle yeksan olmuştu çıkışa geçti! Altın fiyatları uçak modunda! Uzman isim son noktayı koydu: Düğünler sonrasında...

ALTININ KİLOGRAMI 503 BİN 112 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 503 bin 112 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 502 bin lirayı, en yüksek ise 503 bin 630 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artarak 503 bin 112 liradan tamamladı.

  • 4
  • 10
Yerle yeksan olmuştu çıkışa geçti! Altın fiyatları uçak modunda! Uzman isim son noktayı koydu: Düğünler sonrasında...

İŞTE UZMAN YORUMLARI

Altın yatırımcısı küresel piyasalarda koronavirüsün delta varyantının oluşturabileceği risklere odaklanırken, iç piyasada ise altın Dolar/TL odaklı yatay seyrini koruyor.

  • 5
  • 10
Yerle yeksan olmuştu çıkışa geçti! Altın fiyatları uçak modunda! Uzman isim son noktayı koydu: Düğünler sonrasında...

Haziran ayı başında Dolar/TL'deki yükselişle birlikte 527 liraya kadar çıkan gram altın ardından düşüşe geçerek uzun bir süre yatay seyretmişti. Bir süredir 500 lira civarında işlem gören gram altın için uzmanların yıl sonu beklentisi ise 600 lira.