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Haberler Galeri Yerinde durmayacak uçuşa geçti! Değişim ağırdan geldi kredi faiz oranları tırmanıyor! Yapı Kredi, TEB, Garanti, Akbank...

Yerinde durmayacak uçuşa geçti! Değişim ağırdan geldi kredi faiz oranları tırmanıyor! Yapı Kredi, TEB, Garanti, Akbank...

Bankaların yeni faiz oranları için gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. Taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi güncel faiz oranları sorgulanmaya başladı. Mayıs ayının gelmesinin ardından binlerce kişi bankaların internet sitelerini ziyaret ediyor. Çeşitli dönemlerde faiz oranının değiştiren bankalar bunun yanında müşterilerine bazı kampanyalar sunuyor. Yeni avantajlarını duyuran bankalar internet siteleri üzerinden açıklamalarını peş peşe getirdi.

Giriş Tarihi: 13.05.2021 22:19 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 22:19
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Yerinde durmayacak uçuşa geçti! Değişim ağırdan geldi kredi faiz oranları tırmanıyor! Yapı Kredi, TEB, Garanti, Akbank...

Yerinde durmayacak uçuşa geçti. Değişim ağırdan geldi kredi faiz oranları tırmanıyor. Mayıs ayının ortalarına geldiğimiz dönemde bankaların güncel kredi faiz oranları merak ediliyor. Bayram öncesi bankaların kredi faiz oranlarında değişikliğe gitti. Açıklamaların ardından vatandaşlar taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını sorguluyor. Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki en uygun teklif belli olurken ayın yeni teklifleri duyuruldu. Banka müşterileri ise teklifler arasıında en uygun teklifi değerlendirmek istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yerinde durmayacak uçuşa geçti! Değişim ağırdan geldi kredi faiz oranları tırmanıyor! Yapı Kredi, TEB, Garanti, Akbank...

QNB FİNANSBANK

İhtiyaç kredisi: 1.44

Taşıt kredisi: 1.79

Konut kredisi: 1.74

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Yerinde durmayacak uçuşa geçti! Değişim ağırdan geldi kredi faiz oranları tırmanıyor! Yapı Kredi, TEB, Garanti, Akbank...

İŞ BANKASI

İhtiyaç kredisi: 1.65

Taşıt kredisi: 1.60

Ev kredisi: 1.45

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Yerinde durmayacak uçuşa geçti! Değişim ağırdan geldi kredi faiz oranları tırmanıyor! Yapı Kredi, TEB, Garanti, Akbank...

TEB

İhtiyaç kredisi: %1,60

Taşıt kredisi: %1,75

Konut kredisi: %2,00

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Yerinde durmayacak uçuşa geçti! Değişim ağırdan geldi kredi faiz oranları tırmanıyor! Yapı Kredi, TEB, Garanti, Akbank...

DENİZBANK

İhtiyaç kredisi: %2,23

Taşıt kredisi: %1,74

Konut kredisi: %1,79