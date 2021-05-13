Yerinde durmayacak uçuşa geçti! Değişim ağırdan geldi kredi faiz oranları tırmanıyor! Yapı Kredi, TEB, Garanti, Akbank...

Bankaların yeni faiz oranları için gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. Taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi güncel faiz oranları sorgulanmaya başladı. Mayıs ayının gelmesinin ardından binlerce kişi bankaların internet sitelerini ziyaret ediyor. Çeşitli dönemlerde faiz oranının değiştiren bankalar bunun yanında müşterilerine bazı kampanyalar sunuyor. Yeni avantajlarını duyuran bankalar internet siteleri üzerinden açıklamalarını peş peşe getirdi.