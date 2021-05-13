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Haberler Galeri 1100 TL yardım kimlere, ne zaman verilecek? 1100 TL yardım E-Devlet sorgulama...

1100 TL yardım kimlere, ne zaman verilecek? 1100 TL yardım E-Devlet sorgulama...

1100 TL yardım kimlere, ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahibi kişilere pandemi döneminde 1100 TL yardım parası ödenecek. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenecek yardım parası için sorgulamalar sürüyor. Pandemi destek başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorgulama işlemi merakla takip ediliyor. İşte, 1100 TL yardım kimlere, ne zaman verilecek? 1100 TL yardım E-Devlet sorgulama...

Giriş Tarihi: 13.05.2021 23:13 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 23:14
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1100 TL yardım kimlere, ne zaman verilecek? 1100 TL yardım E-Devlet sorgulama...

1100 TL yardım kimlere, ne zaman verilecek? 1100 TL yardım E-Devlet sorgulama nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1100 TL yardım parası verecek. Ödemeden yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, 1100 TL yardım kimlere, ne zaman verilecek? 1100 TL yardım E-Devlet sorgulama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1100 TL yardım kimlere, ne zaman verilecek? 1100 TL yardım E-Devlet sorgulama...

1100 TL YARDIM BAŞVURUSU EKRANI 2021

Covid-19 salgını sebebiyle ekonomik alanda sıkıntılar yaşayan kişilere her ay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1.000 TL destek ödemesi gerçekleştiriliyor ve kişilerin ekonomik yüklerini hafifletmek amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan desteğin 1000 TL'den 1100 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

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1100 TL yardım kimlere, ne zaman verilecek? 1100 TL yardım E-Devlet sorgulama...

PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

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1100 TL yardım kimlere, ne zaman verilecek? 1100 TL yardım E-Devlet sorgulama...

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

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1100 TL yardım kimlere, ne zaman verilecek? 1100 TL yardım E-Devlet sorgulama...

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,