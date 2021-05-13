Fiyatlar düşüşte, araba alacaklara müjde! Kampanyalar yüzleri güldürecek! Opel, Renault, Fiat, Honda, Toyota...

Tüm dünyayı etkileyen çip krizi sonrasında sıfır araç üretiminde aksaklıklar yaşandı. Hal böyle olunca ikinci el arabalarda talep patlamaso sonrasında fiyatlarda beklenenin üstünde artış oldu. İkinci el fiyatlarında artış yaşanmasının ardından, vatandaşlar sıfır araç almaya odaklandı. Araba almak isteyenler Mayıs ayı sıfır araç kampanyalarını yakından takip ediyor. Otomobil firmaları internet siteleri üzerinden kampanyalı fiyatlarını paylaşmayı sürdürüyor. İşte, Opel, Renault, Fiat, Honda, Toyota kampanyalı fiyatları...