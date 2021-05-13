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Fiyatlar düşüşte, araba alacaklara müjde! Kampanyalar yüzleri güldürecek! Opel, Renault, Fiat, Honda, Toyota...

Koronavirüs salgınının otomotiv piyasasına etkisi sürüyor. Sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklıklar sonrasında ikinci ele talep artmıştı. Hal böyle olunca fiyatlarda yaşanan artış araba almak isteyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Mayıs ayını yaşadığımız dönemde markaların fiyat güncellemeleri yakından takip ediliyor. İkinci el araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında talepler artık sıfır araçlara yöneldi. İşte otomotiv firmalarının güncellediği, 2021 Mayıs ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi...

Giriş Tarihi: 13.05.2021 21:17
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Fiyatlar düşüşte, araba alacaklara müjde! Kampanyalar yüzleri güldürecek! Opel, Renault, Fiat, Honda, Toyota...

Tüm dünyayı etkileyen çip krizi sonrasında sıfır araç üretiminde aksaklıklar yaşandı. Hal böyle olunca ikinci el arabalarda talep patlamaso sonrasında fiyatlarda beklenenin üstünde artış oldu. İkinci el fiyatlarında artış yaşanmasının ardından, vatandaşlar sıfır araç almaya odaklandı. Araba almak isteyenler Mayıs ayı sıfır araç kampanyalarını yakından takip ediyor. Otomobil firmaları internet siteleri üzerinden kampanyalı fiyatlarını paylaşmayı sürdürüyor. İşte, Opel, Renault, Fiat, Honda, Toyota kampanyalı fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fiyatlar düşüşte, araba alacaklara müjde! Kampanyalar yüzleri güldürecek! Opel, Renault, Fiat, Honda, Toyota...

MAYIS AYININ EN UCUZ SIFIR ARAÇLARI

BMW 216d Active Tourer Premium Line - 408.200 TL

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Fiyatlar düşüşte, araba alacaklara müjde! Kampanyalar yüzleri güldürecek! Opel, Renault, Fiat, Honda, Toyota...

Mercedes B 180 Progressive - 448.000 TL

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Fiyatlar düşüşte, araba alacaklara müjde! Kampanyalar yüzleri güldürecek! Opel, Renault, Fiat, Honda, Toyota...

HONDA Civic Sedan 1.6L Benzin - 294.500 TL

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Fiyatlar düşüşte, araba alacaklara müjde! Kampanyalar yüzleri güldürecek! Opel, Renault, Fiat, Honda, Toyota...

VOLKSWAGEN Polo 1.0 80 PS Manuel - 197.400 TL