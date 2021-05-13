Fiyatlar düşüşte, araba alacaklara müjde! Kampanyalar yüzleri güldürecek! Opel, Renault, Fiat, Honda, Toyota...

Koronavirüs salgınının otomotiv piyasasına etkisi sürüyor. Sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklıklar sonrasında ikinci ele talep artmıştı. Hal böyle olunca fiyatlarda yaşanan artış araba almak isteyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Mayıs ayını yaşadığımız dönemde markaların fiyat güncellemeleri yakından takip ediliyor. İkinci el araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında talepler artık sıfır araçlara yöneldi. İşte otomotiv firmalarının güncellediği, 2021 Mayıs ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi...