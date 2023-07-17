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Haberler Galeri Yerinde Dönüşüm projesi nedir, şartları neler? 2 yıl geri ödemesiz depremzede kredisi e-Devlet başvuru ekranı!

Yerinde Dönüşüm projesi nedir, şartları neler? 2 yıl geri ödemesiz depremzede kredisi e-Devlet başvuru ekranı!

"Depremzede hibe destek paketi başvurusu nasıl yapılır?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Hükümet asrın felaketinde ev ve iş yeri yıkılan vatandaş için yeni destek paketini hayata geçirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni proje hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Peki, depremzede hibe ve kredi desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler alabilir? İşte, Yerinde Dönüşüm Projesi hakkında tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 17.07.2023 16:18 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 21:57
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Yerinde Dönüşüm projesi nedir, şartları neler? 2 yıl geri ödemesiz depremzede kredisi e-Devlet başvuru ekranı!

YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞVURU EKRANI! "Depremzede hibe ve kredi desteği başvurusu nasıl yapılır?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Hükümet, depremde ev ve iş yeri yıkılan vatandaş için harekete geçti ve yeni destek paketi hazırladı. evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Yerinde Dönüşüm Projesi ile ilgili detayları paylaştı. İşte Yerinde Dönüşüm projesi e-devlet başvuru ekranı!

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Yerinde Dönüşüm projesi nedir, şartları neler? 2 yıl geri ödemesiz depremzede kredisi e-Devlet başvuru ekranı!

DEPREMZEDELERE YENİ DESTEK PAKETİ!

Hükümet asrın felaketinde ev ve iş yerleri yıkılan vatandaşlar için yeni destek paketi hayata geçirdi. Yerinde Dönüşüm Projesi'yle hibenin yanı sıra faizsiz 10 yıl vadeli kredi imkânı sağlanacak.

Depremzedelere yeni destek paketi ile ilgili detaylı açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi.

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Yerinde Dönüşüm projesi nedir, şartları neler? 2 yıl geri ödemesiz depremzede kredisi e-Devlet başvuru ekranı!

Bakan Özhaseki, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında afetzedelerden kendi yapısını yerinde yapmak isteyenlere; Konutları için 500 bin TL, işyerleri için ise 250 bin TL hibe verilecek. Yine afetzede vatandaşlarımız konut büyüklüklerine göre 500 bin TL ile 800 bin TL arasında, ve işyeri büyüklüklerine göre de 250 bin TL ile 500 bin TL arasında kredi vermeye devam edeceğiz. Krediler 2 yıl ödemesiz, toplamda 10 yıl vadeli ve faizsiz olacak. 4 tane kırmızı çizgimiz var. Fay kırıklarının olduğu yerde yapılaşma olmayacak. Zeminde sıvılaşma olan yerlerde bir daha yapı yapılamayacak. Dere yataklarına bundan sonra yapı yapılamayacak cezalar meclise gelecek. Sıfır toleransla devam edeceğiz.''

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Yerinde Dönüşüm projesi nedir, şartları neler? 2 yıl geri ödemesiz depremzede kredisi e-Devlet başvuru ekranı!

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Hibe ve kredi imkânından faydalanıp evini dönüştürmek isteyen vatandaşların başvuruları 17 Temmuz'dan itibaren alınacak. Depremzedeler, bölgede 22 noktada kurulan 'Yapım ve Dönüşüm Ofisleri'ne müracaat edebilecek..

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Yerinde Dönüşüm projesi nedir, şartları neler? 2 yıl geri ödemesiz depremzede kredisi e-Devlet başvuru ekranı!

DERE YATAKLARINDA İMARA İZİN VERİLMEYECEK

Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde dört kırmızı çizgi belirlediklerini belirtti. Buna göre, fay hatlarının üzerinde yapılaşma olmayacak. Sıvılaşmanın olduğu zeminlerde yapılaşma izni verilmeyecek. Dere yataklarında imara izin verilmeyecek. Mimarlık mühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans uygulanacak.