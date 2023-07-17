17 Temmuz 2023, Pazartesi
Yerinde Dönüşüm projesi nedir, şartları neler? 2 yıl geri ödemesiz depremzede kredisi e-Devlet başvuru ekranı!
"Depremzede hibe destek paketi başvurusu nasıl yapılır?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Hükümet asrın felaketinde ev ve iş yeri yıkılan vatandaş için yeni destek paketini hayata geçirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni proje hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Peki, depremzede hibe ve kredi desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler alabilir? İşte, Yerinde Dönüşüm Projesi hakkında tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 17.07.2023 16:18 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 21:57
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