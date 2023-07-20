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Haberler Galeri 10 yılda erken emekli olabilirsiniz! 10-12.5-15 yıl formülü devreye girdi! 3600 kısmi emeklilik detayı, prim indirimi, sigorta, yaş şartı...

10 yılda erken emekli olabilirsiniz! 10-12.5-15 yıl formülü devreye girdi! 3600 kısmi emeklilik detayı, prim indirimi, sigorta, yaş şartı...

10 yılda erken emekli olabilirsiniz! Kısmi emeklilik sistemi, son dönemde torba yasa gündemiyle birlikte hız kazandı. Çalışma hayatında fazla çalışma imkanı bulunmayan kişiler için kısmi emeklilik önemli bir destek sağlıyor. EYT ile mevcut emeklilik şartlarını karşılamalarına rağmen emekli olamayanlar için kısmi emeklilik düzenlemesi hakkında detayları araştırıyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre 10, 12.5 ve 15 yıl prim yetiyor. Peki, az primle nasıl emekli olunur? İşte, 3600 kısmi emeklilik şartları...

Giriş Tarihi: 20.07.2023 19:30 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 19:31
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10 yılda erken emekli olabilirsiniz! 10-12.5-15 yıl formülü devreye girdi! 3600 kısmi emeklilik detayı, prim indirimi, sigorta, yaş şartı...

Kısmi emeklilik hakkında detaylar milyonlarca çalışan tarafından araştırılıyor. Emeklilik için gerekli prim günü tamamlayanlara da bir imkan sağlanıyor. Burada ise kısmi emeklilik formülü devreye giriyor. Bazı sigortalılara 10, bazılarına 12.5, bazılarına da 15 yıl prim yetiyor. Sigorta başlangıç süresi ise emeklilik hakkını kazanmak için önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. İşte erken emekli olmanın formülleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 yılda erken emekli olabilirsiniz! 10-12.5-15 yıl formülü devreye girdi! 3600 kısmi emeklilik detayı, prim indirimi, sigorta, yaş şartı...

10 YIL PRİMLE EMEKLİ OLMANIN ŞARTLARI!

Kısmi emeklilik imkanıyla birlikte, en az 10 yıl prim ödeyenler emeklilik hakkı elde edebiliyor. Bu durum için ilk şart, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmak. İkinci şart ise Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) bağlı olmaktır. Ayrıca, 3600 prim günü (10 yıl) ve kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşını tamamlamak gerekmektedir. Emekli aylığı, bu üç şartın en son gerçekleştiği tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda başlar.

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10 yılda erken emekli olabilirsiniz! 10-12.5-15 yıl formülü devreye girdi! 3600 kısmi emeklilik detayı, prim indirimi, sigorta, yaş şartı...

TARIM İŞÇİLERİ İÇİN...

PRİMLE EMEKLİLİK: EYT düzenlemesi kapsamında, tarım işçileri de kısmi emeklilik hakkından faydalanabilmektedir. 8 Eylül

1999 tarihinden önce tarım sigortası olanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü koşulunu yerine getirdiklerinde EYT'den emekli olabilirler. Bu kişiler, kadınlarda 40-54, erkeklerde 44-58 yaş aralığında emekli olma hakkına sahiptir. Bu kişiler 10 yıl (3600 prim günü) doldurduklarında yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.

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10 yılda erken emekli olabilirsiniz! 10-12.5-15 yıl formülü devreye girdi! 3600 kısmi emeklilik detayı, prim indirimi, sigorta, yaş şartı...

12.5 YIL PRİMLE EMEKLİLİK:

SSK'lılar için 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar, kısmi emeklilik için 4500 prim günü (12.5 yıl) ödemeleri gerekmektedir. Ayrıca, 25 yıldan beri sigortalı olmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak da gerekmektedir.

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10 yılda erken emekli olabilirsiniz! 10-12.5-15 yıl formülü devreye girdi! 3600 kısmi emeklilik detayı, prim indirimi, sigorta, yaş şartı...

10 YIL PRİMLE KİMLER EMEKLİ OLABİLİYOR?

Kısmi emeklilik denilen imkanla 10 yıl prim ödeyenlere emeklilik yolu açılıyor. Bunun için ilk şart 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak. İkincisi de SSK'lı olmak. Ayrıca 3600 prim gününü (10 yıl), 15 yılı (bu süre doldu) ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşı da tamamlamak gerekiyor.