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1 değil yarım gram altını olan dahi beklesin! İslam Memiş aralığı verdi! Altın fiyatlarında ok fırladı! Yıl sonunda...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yatırımcı ve vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.694 lira seviyesinde işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yeni rekoru duyurdu. O tarihlere dikkat. Peki altın almalı mı, satmalı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 09:16
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1 değil yarım gram altını olan dahi beklesin! İslam Memiş aralığı verdi! Altın fiyatlarında ok fırladı! Yıl sonunda...

Altın, güvenli liman olarak bilinen en önemli yatırım araçlarından biri olarak yoğun ilgi görüyor. Hem yatırımcının hem de vatandaşın gözü altın fiyatlarına çevrilmiş durumda. 1 değil yarım gram altını dahi bulunanlar için beklenen haberi Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş duyurdu. Altın almak ya da bozdurmak isteyenler için kritik tarih belli oldu. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 değil yarım gram altını olan dahi beklesin! İslam Memiş aralığı verdi! Altın fiyatlarında ok fırladı! Yıl sonunda...

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 2,3 üzerinde 1.694 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.780 lira, Cumhuriyet altını da 11.230 liradan satılıyor.

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1 değil yarım gram altını olan dahi beklesin! İslam Memiş aralığı verdi! Altın fiyatlarında ok fırladı! Yıl sonunda...

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.962 dolardan işlem görüyor.

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1 değil yarım gram altını olan dahi beklesin! İslam Memiş aralığı verdi! Altın fiyatlarında ok fırladı! Yıl sonunda...

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay politika faizini 25 baz puan artırarak "şahin" adımlarına son verebileceği öngörülerinin güçlenmesiyle güvenli liman olarak görülen altına talebin arttığını ifade etti.

Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini aktaran analistler, bu durumun varlık fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğünü bildirdi.

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1 değil yarım gram altını olan dahi beklesin! İslam Memiş aralığı verdi! Altın fiyatlarında ok fırladı! Yıl sonunda...

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.980 ve 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.