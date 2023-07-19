HaberlerGaleri1 değil yarım gram altını olan dahi beklesin! İslam Memiş aralığı verdi! Altın fiyatlarında ok fırladı! Yıl sonunda...
1 değil yarım gram altını olan dahi beklesin! İslam Memiş aralığı verdi! Altın fiyatlarında ok fırladı! Yıl sonunda...
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yatırımcı ve vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.694 lira seviyesinde işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yeni rekoru duyurdu. O tarihlere dikkat. Peki altın almalı mı, satmalı mı?