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Emekli maaş zammı için geri sayım başladı! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
Son dakika... Emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar? Son 5 aylık enflasyon oranı ile birlikte emekli maaşına yapılacak zam oranı netleşmeye başladı. Emekli maaşının zamlanmasına kısa bir süre kaldı. 2020 Haziran enflasyonuna göre tutarlar artabilecek Memur emeklileri de Temmuz ayında zamlı maaşlarını alacaklar. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 22.06.2020 16:10 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 16:17
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