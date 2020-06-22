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Haberler Galeri Emekli maaş zammı için geri sayım başladı! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı için geri sayım başladı! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?

Son dakika... Emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar? Son 5 aylık enflasyon oranı ile birlikte emekli maaşına yapılacak zam oranı netleşmeye başladı. Emekli maaşının zamlanmasına kısa bir süre kaldı. 2020 Haziran enflasyonuna göre tutarlar artabilecek Memur emeklileri de Temmuz ayında zamlı maaşlarını alacaklar. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.06.2020 16:10 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 16:17
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Emekli maaş zammı için geri sayım başladı! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? TÜİK tarafından son 5 aylık enflasyon verileri açıklandı. Önümüzdeki ay açıklanacak enflasyon rakamları ile emekli ve memur maaşlarında zam olacak. Yaklaşık 13 milyon emeklinin heyecanla beklediği temmuz zammı ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte cevaplar...

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Emekli maaş zammı için geri sayım başladı! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?

TÜİK tarafından 2020 Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz'da açıklanacak. Böylelikle ilk 6 aylık enflasyon verileri belli olacak. Bu oran hem memur emeklilerine hem de SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam olarak yansıyacak. 5 aylık enflasyona göre yeni maaşlara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

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Emekli maaş zammı için geri sayım başladı! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in aktardığı bilgiye göre, Temmuz zammı, emeklilerin hem maaşlarında hem ek ödemelerinde kendisini gösterecek. Maaş artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek. Maaşları ilk 6 aylık enflasyon oranında artacak SSK ve Bağ- Kur emeklilerine, şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre yüzde 4.57 zam göründü.

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Emekli maaş zammı için geri sayım başladı! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?

EN ÇOK 6 BİN 556 TL
Ek ödeme dahil en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 784 liradan bin 865 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık ise 2 bin 111 liradan 2 bin 208 liraya ulaşacak. En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 6 bin 270 liradan 6 bin 556 liraya çıkacak. Haziran enflasyonuna göre tutarlar artabilecek Memur emeklileri de Temmuz ayında zamlı maaşlarını alacaklar.

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Emekli maaş zammı için geri sayım başladı! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?